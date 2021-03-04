تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال التعاملات الصباحية

استهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.15% خاسرًا 14.39 نقطة ليصل إلى مستوى 9295.89 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.59% خاسرًا 155 نقطة ليصل إلى مستوى 26010.55 نقطة، وبلغ حجم التداول 101.2 مليون سهم بقيمة 2.8 مليار ريال.

وهبطت 10 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 0.75%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.52%، يليه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.42%، ثم قطاعي إنتاج الأغذية والبنوك بنسبة 0.28%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.21%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.17%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.15%، ثم قطاعي المواد الأساسية وتجزئة الأغذية بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.71%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.82%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.86%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.63%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.61%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.21%، ثم قطاعي التأمين والمرافق العامة بنسبة 0.05%.