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خالد الحلفاوي يُشيد بأداء أحمد سلطان في حكاية "المتخصصة"

الخميس 04/مارس/2021 - 11:05 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أشاد المخرج خالد الحلفاوي بأداء الفنان أحمد سلطان في حكاية "المتخصصة" التي يتم عرضها ضمن أحداث مسلسل "حلوة الدنيا سكر" ، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"

كتب خالد الحلفاوي منشورًا قال فيه :"أحمد سلطان ممثل تلعب بيه "حرفيًا" في الكوميدي".

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" يتشمل على تسع حكايات منفصلة كل قصة تعرض في ٥ حلقات منفصلة، ويُعد أولى البطولات المطلقة للفنانة هنا الزاهد في الدراما التلفزيونية، وهو من إخراج خالد الحلفاوي.

ومن حكايات المسلسل "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش"، ويشارك في بطولتهما الفنان محمد كيلانى، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل"، ويشارك في بطولتها الفنان محمد الشرنوبى، وحكاية "الجريمة لا تفيد"، ويشارك في بطولتها الفنان محمود عبدالمغنى، وحكاية "المتخصصة"، ويشارك في بطولتها الفنان الشاب أحمد سلطان.

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