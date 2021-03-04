Advertisements

خبير : مبادرة حياه كريمة ستعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية

الخميس 04/مارس/2021 - 10:56 ص
وليد جاب الله
وليد جاب الله
نيفين سمير
Advertisements
قال وليد جاب الله  الخبير الإقتصادي أن مبادرة حياة كريمة هي مبادرة تجاوزت أحلام الكثير من المصريين الذين يعيشوا في قرى نسبة الفقر بها تزيد عن ٥٠٪ حيث أنها تكفل لهم تطوير كبير فيما يصل إليهم من خدمات بحيث يتوافر للمواطنين بتلك القرى خدمات متكاملة من المياة والكهرباء والغاز وتطوير الطرق والمدارس والوحدات الصحية وتوفير فرص عمل من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فضلا عن دعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال توفير إعادة تأهيل المنازل المتهدمه أو بدون سقف، ودعم تزويج اليتيمات فضلا عن القوافل الثقافية وتطوير نظم الري وغيرها من الخدمات التي ستقدم لتلك القرى بتكلفة إجمالية تصل إلي نحو ٥١٥ مليار جنيه خلال ٣ سنوات .


وأوضح الخبير في تصريح خاص ل " الفجر " أنه سوف يترتب على هذا الإنفاق آثار هامة منها زيادة معدل السعادة في تلك القرى وتطلع القرى الأخرى لدورها في المراحلة القادمة مما يعزز الثقة في قدرات الدولة التي تؤكد على أن يتم تنفيذ أعمال تلك المبادرة بأيدي وشركات محليه تنشط الحركة الاقتصادية بتلك القرى وتخلق فرص عمل تكون أجورهم أساس زيادة الطلب في السوق لتذهب بصورة غير مباشرة إلي كافة مقدمي السلع والخدمات في السوق فضلا عن استخدام تلك المبادرة منتجات شركات مصرية مما يساعد تلك الشركات على مزيد من العمل والنشاط وتعميق للصناعات المصرية مما يعزز من قدرة الصناعة المصرية ويؤهلها لمزيد من الجودة والقدرة على المنافسة، كما توقع الخيبر مشاركة إيجابية من المواطنين وحسن تعاون مع القائمين على تلك المبادرة لأن ذلك هو الضمان الأهم لكي تحقق أهدافها.

أخبار تهمك

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 19 ساعة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

توضيح عاجل من شعبة الأدوية بشأن العلاج المدرج على جدول المخدرات (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| العثور على جثة عربي مقتولاً في الحوامدية

منذ حوالي 17 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ حوالي 13 ساعة

الضربة القاضية.. نجم الزمالك يوقع على عقود انتقاله إلى الدحيل القطري

منذ حوالي 14 ساعة

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مصطفي محمد يتعرض للطرد مع جالطة سراي (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يدرس التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

منذ 38 دقيقة

انفراد - نكشف السبب الرئيسي وراء تغريم كهربا وإيقافه لمدة شهر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ حوالي 15 ساعة

8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليها

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل| انخفاض في الإصابات وارتفاع في الوفيات.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 ص

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

08:17 ص

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

10:55 م

الأهلي يدرس التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

10:59 ص

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

08:51 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات