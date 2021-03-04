خبير : مبادرة حياه كريمة ستعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية

قال وليد جاب الله الخبير الإقتصادي أن مبادرة حياة كريمة هي مبادرة تجاوزت أحلام الكثير من المصريين الذين يعيشوا في قرى نسبة الفقر بها تزيد عن ٥٠٪ حيث أنها تكفل لهم تطوير كبير فيما يصل إليهم من خدمات بحيث يتوافر للمواطنين بتلك القرى خدمات متكاملة من المياة والكهرباء والغاز وتطوير الطرق والمدارس والوحدات الصحية وتوفير فرص عمل من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فضلا عن دعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال توفير إعادة تأهيل المنازل المتهدمه أو بدون سقف، ودعم تزويج اليتيمات فضلا عن القوافل الثقافية وتطوير نظم الري وغيرها من الخدمات التي ستقدم لتلك القرى بتكلفة إجمالية تصل إلي نحو ٥١٥ مليار جنيه خلال ٣ سنوات .







