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خبير : مبادرة حياه كريمة ستعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية
الخميس 04/مارس/2021 - 10:56 ص
نيفين سمير
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قال وليد جاب الله الخبير الإقتصادي أن مبادرة حياة كريمة هي مبادرة تجاوزت أحلام الكثير من المصريين الذين يعيشوا في قرى نسبة الفقر بها تزيد عن ٥٠٪ حيث أنها تكفل لهم تطوير كبير فيما يصل إليهم من خدمات بحيث يتوافر للمواطنين بتلك القرى خدمات متكاملة من المياة والكهرباء والغاز وتطوير الطرق والمدارس والوحدات الصحية وتوفير فرص عمل من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فضلا عن دعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال توفير إعادة تأهيل المنازل المتهدمه أو بدون سقف، ودعم تزويج اليتيمات فضلا عن القوافل الثقافية وتطوير نظم الري وغيرها من الخدمات التي ستقدم لتلك القرى بتكلفة إجمالية تصل إلي نحو ٥١٥ مليار جنيه خلال ٣ سنوات .
وأوضح الخبير في تصريح خاص ل " الفجر " أنه سوف يترتب على هذا الإنفاق آثار هامة منها زيادة معدل السعادة في تلك القرى وتطلع القرى الأخرى لدورها في المراحلة القادمة مما يعزز الثقة في قدرات الدولة التي تؤكد على أن يتم تنفيذ أعمال تلك المبادرة بأيدي وشركات محليه تنشط الحركة الاقتصادية بتلك القرى وتخلق فرص عمل تكون أجورهم أساس زيادة الطلب في السوق لتذهب بصورة غير مباشرة إلي كافة مقدمي السلع والخدمات في السوق فضلا عن استخدام تلك المبادرة منتجات شركات مصرية مما يساعد تلك الشركات على مزيد من العمل والنشاط وتعميق للصناعات المصرية مما يعزز من قدرة الصناعة المصرية ويؤهلها لمزيد من الجودة والقدرة على المنافسة، كما توقع الخيبر مشاركة إيجابية من المواطنين وحسن تعاون مع القائمين على تلك المبادرة لأن ذلك هو الضمان الأهم لكي تحقق أهدافها.
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