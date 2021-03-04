"بنطلون مقطع".. القصة الكاملة لمنع طالب بالثاني الإعدادي من دخول الامتحان

كشف ناصر شعبان مدير تعليم جنوب الجيزة تفاصيل الواقعة التي أثارت جدلا واسعا علي السوشيال ميديا بعد منع طالب بالصف الثاني الإعدادي من دخول الامتحان المجمع في احدى مدارس الجيزة بسبب ارتدائه "بنطلون مقطع".









وقال ناصر شعبان في تصريحات خاصة أنه عند دخول الطلاب صباح اليوم في الامتحان تم ملاحظة دخول طالب ببنطلون "مقطع" في مدرسة الشهيد احمد محمد سيد ابراهيم الاعدادية بنين وأشار أنه تم منعه من الدخول وعدم ادائه للامتحان بسبب ارتدائه هذا البنطلون.









وأكد ناصر شعبان أن المدرسة اشترطت علي الطالب تغير البنطلون حتي يتمكن من اداء الامتحان مؤكدا أن والد الطالب كان ينتظره بالخارج وقد قام الطالب بتغيير البنطلون ودخول الامتحان.









وأشار ناصر شعبان أن المدرسة يجب احترامها ويجب علي الطلاب الالتزام بالزي المناسب لها.