Advertisements

"بنطلون مقطع".. القصة الكاملة لمنع طالب بالثاني الإعدادي من دخول الامتحان

الخميس 04/مارس/2021 - 11:06 ص
بوابة الفجر
ريم محمود
Advertisements

كشف ناصر شعبان مدير تعليم جنوب الجيزة تفاصيل الواقعة التي أثارت جدلا واسعا علي السوشيال ميديا بعد منع طالب بالصف الثاني الإعدادي من دخول الامتحان المجمع في احدى مدارس الجيزة بسبب ارتدائه "بنطلون مقطع".



وقال ناصر شعبان في تصريحات خاصة أنه عند دخول الطلاب صباح اليوم في الامتحان تم ملاحظة دخول طالب ببنطلون "مقطع" في مدرسة الشهيد احمد محمد سيد ابراهيم الاعدادية بنين وأشار أنه تم منعه من الدخول وعدم ادائه للامتحان بسبب ارتدائه هذا البنطلون.



وأكد ناصر شعبان أن المدرسة اشترطت علي الطالب تغير البنطلون حتي يتمكن من اداء الامتحان مؤكدا أن والد الطالب كان ينتظره بالخارج وقد قام الطالب بتغيير البنطلون ودخول الامتحان.



وأشار ناصر شعبان أن المدرسة يجب احترامها ويجب علي الطلاب الالتزام بالزي المناسب لها.
بنطلون مقطع.. القصة الكاملة لمنع طالب بالثاني الإعدادي من دخول الامتحان
"بنطلون مقطع".. القصة الكاملة لمنع طالب بالثاني الإعدادي من دخول الامتحان
"بنطلون مقطع".. القصة الكاملة لمنع طالب بالثاني الإعدادي من دخول الامتحان

أخبار تهمك

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 19 ساعة

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

منذ حوالي 21 ساعة

توضيح عاجل من شعبة الأدوية بشأن العلاج المدرج على جدول المخدرات (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليها

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل| العثور على جثة عربي مقتولاً في الحوامدية

منذ حوالي 17 ساعة

الضربة القاضية.. نجم الزمالك يوقع على عقود انتقاله إلى الدحيل القطري

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مصطفي محمد يتعرض للطرد مع جالطة سراي (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يدرس التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

منذ 35 دقيقة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ حوالي 13 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل| انخفاض في الإصابات وارتفاع في الوفيات.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

انفراد - نكشف السبب الرئيسي وراء تغريم كهربا وإيقافه لمدة شهر

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 ص

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

08:17 ص

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

10:55 م

الأهلي يدرس التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

10:59 ص

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

08:51 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات