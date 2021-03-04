مدرب إشبيلية ينتقد التحكيم بعد الخسارة أمام برشلونة

أقر مدرب إشبيلية، جولين لوبيتيجي بأن فريقه "محبط وحزين" بعد تعرضه للإقصاء من كأس ملك إسبانيا جراء سقوطه بثلاثية نظيفة أمام برشلونة في إياب نصف نهائي البطولة.

وبعد انتهاء المباراة التي أقيمت الليلة الماضية، حيث حقق البرسا انتفاضة وعوض خسارته في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، تحدث لوبيتيغي عن ركلة الجزاء التي احتسبت للأندلسيين بعد تدخل لاعب برشلونة أوسكار مينغيزا على لوكاس أوكامبوس الذي انبرى لتنفيذها لكن حارس "البلاوغرانا" تير شتيغن تصدى لها.

وانتقد المدرب قرار الحكم قائلاً: "رأيتم ما حدث ويمكنكم أن تحكموا مثلي، نحن المدربون إذا صرحنا بآرائنا في الحكام علناً قد نواجه العقوبة، لكن فرصة واضحة للتسجيل كانت تستحق بطاقة صفراء"، في إشارة لركلة الجزاء التي احتسبت على مينغيزا.

كما أضاف أن كليمو "لنغليه كان عليه لمسة يد، لكنه (الحكم) لم يرها".

وقال لوبيتيغي: "شاهدنا الوجه المرير لكرة القدم، وحُرمنا من نهائي عملنا كثيراً من أجل الوصول إليه في اللعبة الأخيرة من المباراة".

واعتبر مدرب إشبيلية أنه "لا ينبغي إلقاء الكثير من اللوم على اللاعبين الذين بذلوا جهداً كبيراً في الوقت الإضافي".