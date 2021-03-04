محافظ الدقهلية ووكيل الصحة يطلقان حملة التطعيم بلقاح كورونا بمستشفى المنصورة العام





شهد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور سعد مكي وكيل الصحة اليوم الخميس إنطلاق حملة إعطاء لقاح فيروس كورونا بالمجان للمواطنين (كبار السن وذوي الامراض المزمنة) من اليوم الخميس وذلك بمقر مستشفى المنصورة العام الجديد بحضور الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ورؤساء القطاعات بمديرية الصحة، والدكتور احمد حشيش مدير مستشفي المنصورة العام الجديد.



وقد اكد محافظ الدقهلية خلال إفتتاحه بدء اعمال الحملة المشار اليها ان الدولة والحكومة المصرية ضربت اروع الامثلة فى المواجهة والتصدى لفيروس كورونا منذ اللحظة الاولى وذلك بفضل الرعاية والدعم المتواصل والمتابعة المستمرة لرئيس الجمهورية وبفضل تضافر جهود كافة أجهزة الدولة، والوعى لدى المواطنين فضلا عن المشاركة المجتمعية الفعالة لمؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية والمواطنين.



وأوضح محافظ الدقخلية ان المجتمع المدنى وابناء محافظة الدقهلية كان لهم الفضل فى توفير وسائل التطهير والتعقيم فضلا عن مشاركة المتطوعين من المواطنين انفسهم بتنفيذ اعمال التطهير للمنشآت والمساجد واماكن التجمعات مما كان له اثرا كبيرا فى تخفيف حدة الجائحة بمحافظة الدقهلية.





ومن جانبه اوضح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ان المقر الذى تم اختياره لاعطاء اللقاح بالمستشفى تم تجهيزه على اعلى مستوى وذلك بتنفيذ كافة الاشتراطات الصحية المطلوبة لضمان سير عمليات التطعيم للمواطنين دون معوقات.





وقال وكيل صحة الدقهلية ان التطعيم يتم اولا للمواطنين الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، واضاف انه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية لمنع التكدس والتأمين الأمني والطبي،وتم توفير اماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتي اللقاح الاولى والثانية وتوفير أماكن لحفظ الطعوم.





وأكد وكيل صحة الدقهلية ان المنظومة يتم العمل بها وفق خطة عمل متكاملة وبدعم ورعاية كاملة من محافظ الدقهلية وجميع اجهزة المحافظة، مضيفا ان هناك تدريب متواصل لجميع العاملين بالمنظومة من الصيادلة والاطباء وهيئات التمريض المعاونة وذلك للتاكد من استلام كروت التطعيم واستلام الطعوم وكذا التدريب على سلسلة التبريد ومحاضر فحص الطعوم واعدام الزجاجات الفارغة، وغيرها من الاجراءات.



واضاف ان تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا يتم بشكل متصل دون انقطاع حتى في ايام الجمعة والأجازات الرسمية وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساءا بمركز اللقاح بمستشفى المنصورة العام الجديد "المستشفى الدولى".



كما أضاف انه سيتم البدء بتطعيم كبار السن والمواطنين الأكثر عرضة للاصابة من مرضى الأمراض المزمنة ومرضى الاورام ونقص المناعة ومرضى الفشل الكلوي ومرضى زراعة الكلى والكبد ومرضى القلب وعمليات القلب المفتوح وقساطر القلب والقساطر المخيه.



ومن الجدير بالذكر ان وزارة الصحة قد أطلقت موقعا الكترونيا يقوم المواطنين من خلالة بالتسجيل لبيانتهم على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح.

كما هو موضح كالآتى:-

رابط الموقع الالكترونى لمنظومه التسجيل للقاح فيروس كورونا المستجد

https:egcovac.mohp.gov.eg

التسجيل مفتوح لجميع الافراد المقيمين فى مصر.