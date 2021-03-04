كيفية زالة بقع االزيت من الملابس الصوف

نقدم لكم في السطور التالية طرية فعالة وآمنة لإزالةا لبقع من الملابس الصوف بكل سهولة والحصول عليها نظيفة وجددة كما كانت من قبل:





ونقدم لكم خطوات إزلة بقع الزين كم الصوف بسهولة:





خطوة (1)

- إذا كانت بقعة الزيت طفيفة، يمكن نزعها باستخدام مادة ماصة بسيطة، كنشاء الذرة. وفي هذا الإطار، تُغطى المنطقة المتسخة بنشاء الذرة، الذي يُترك لـ30 دقيقة حتى يمتص نشاء المسحوق الزيت، وفي حالة ظلت البقعة موجودة يمكن تكرار الخطوة





خطوة (2)

- املئ الحوض بماء بارد، ويضاف بضع قطرات من سائل الجلي الخالي من المبيض. وفي حالة كانت البقعة صعبية، فيوضع المنظف مباشرة عليها.





- يُحرك الماء برفق حتى يمتزج، مع المنظف. وتغمر السترة في الماء، ذلك لثلاث دقائق.





- بعد نزع السترة من الوعاء، هي تنقع مجددًا في الماء النظيف لشطفها.





- توضع السترة على منشفة كبيرة ماصة. وتُلف المنشفة، مع وجود السترة بالداخل.





- تترك السترة حتى تجف تمامًا في الهواء.





ملحوظة

- بعض سترات الصوف قابل للغسل في الغسالة (راجعي تعليمات العناية الموجودة على الملصق)، الأمر الذي يجعل عملية إزالة البقع أكثر سهولة. وفي هذه الحالة، يمكن تنظيف البقعة وغسل السترة بالكامل في الغسالة، بعيدًا عن تجفيفها في النشافة لأن الحرارة تتسبب بانكماش الصوف.

- لاحظ البعض أن الشامبو فعال في إزالة بقع الزيت والشحم من الصوف.

- لا يجب استخدام أية منتجات تحتوي على مواد مبيضة، في تنظيف الصوف، لأنها سوف تضعف الألياف.

- عند الغسل يدويا، تُقلب قطعة الملابس الصوف، كما يجب نقعها 10 دقائق في ماء فاتر ثم ماء بارد.