"الطرق والكباري": 1.7 مليار جنيه تكلفة محور ديروط (فيديو)

قال المهندس أحمد قبيصي، مدير إدارة الكباري بالهيئة العامة للطرق والكباري، إن وزارة النقل والمواصلات وضعت خطة محددة الأهداف والتوقيتات في عام 2014 لرفع كفاءة الطرق وشبكة الطرق الرئيسة في شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية، مشيرًا إلى أن إجمالي تكلفتها تجاوزت 400 مليار جنيه (على مستوى الجمهورية)، وهو ما جعل مصر تقفز من المركز 128 في عام 2014 إلى المركز 28 على مستوى العالم في خدمات الطرق.



وأضاف "القبيصي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، مع الإعلامية منة الشرقاوي، أن الخطة تتكون من عدة محاور وعناصر منها المشروع القومي للطرق بواقع 7 ألاف كم وأكثر من 1000 كوبري علوي على المزلقانات وتقطاعات الترع والمصارف والمجاري المائية وهو ما قلل من الحوادث على الطرق والمزلقانات بواقع 44% في عام 2020.



وحول أهمية محور ديروط، قال مدير إدارة الكباري بالهيئة العامة للطرق والكباري: "هو أحد المشروعات التي تضطلع بها وزارة النقل والمواصلات ضمن خطة محددة لتقليل المسافات البينية للمحاور العرضية من 100 كم إلى 25 كم لتسهيل ربط طرق شرق النيل بطرق غرب النيل، وتعدت تكلفته حتى الآن 1.7 مليار جنيه".



وأوضح، أن مصر كان لديها 14 كوبري رئيسي حتى عام 2014، ومنذ عام 2014 وضعت الدولة المصرية ممثلة في وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري خطة لتنفيذ 13 محورًا، تم الانتهاء من نحو 6 محاور بالفعل منها محور عدلي منصور في بني سويف وسمالوط في المنيا ومحور طما في سوهاج ومحور قوص في محافظة قنا.



وأشار، إلى أن طول محور ديروط يبلغ 42 كم يربط بين طريق "القاهرة- أسيوط" الصحراوي الغربي، وطريق "أسيوط- القاهرة" الزراعي الغربي، وطريق "أسيوط- القاهرة" الصحراوي الشرقي، وهو يسر وسهل من حركة التنقل بين الطرق الزراعية والصحراوية: "بدلا من الاستمرار لمدة ساعة في محافظة أسيوط للانتقال إلى القاهرة، وصلت هذه المدة إلى ربع ساعة أو 10 دقائق فقط".

