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شوبير يفجرها ويكشف تفاصيل جديدة في أزمة كهربا والأهلي

الخميس 04/مارس/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن تفاصيل جديدة بشأن العقوبة التى وقعها الأهلى على محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الفريق، والتى تشمل غرامة 200 ألف جنيه والاستبعاد لمدة شهر من حسابات الفريق.


وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعى على أون سبورت إف إم "مع شوبير": "كهربا طيب جدًا، وودود، لكن فجأة يتغير وتحدث له حالة عندما يتم تغييره فى مباراة أو يجلس على دكة البدلاء".

 

وأوضح: "ما حدث أن موسيمانى، المدير الفنى للفريق، معتاد السلام على اللاعبين بعد المباريات، وفى مباراة طلائع الجيش الأخيرة اتجه ليسلم عليه، ولكن أسلوب كهربا لم يكن لطيفًا، ولم يعجب موسيمانى".

 

وتابع"موسيماني اشتكى للإدارة، والأهلى عنده نظام وانضباط ورغم أن كهربا اعتذر بعدها وأقر بغلطه، لكن حدث ما يشبه القطيعة بين موسيمانى وكهربا.. وجهاز الكرة اتخذ القرار".

 

واختتم شوبير: "هذه ليست أول غرامة لكهربا، والأهلى مرر أزمة المونديال بعد خروج كهربا والشحات من الفقاعة الطبية عقب السلام على الجماهير لأن اللاعبين لم يكونوا يعلموا بأن هذا الأمر يخرجهم من نظام فيفا، لازم كهربا يغير من أسلوبه وعليه أن يلحق نفسه".

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