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محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة والإشغالات ويتفقد مشروعات الطرق بشبرا

الخميس 04/مارس/2021 - 11:18 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات بشارع الشعراوي بحي شرق شبرا الخيمة، وتبين افتراش كافتيريا للشارع الرئيسي، وجرى مصادرة 25 شيشة، بالإضافة إلى ضبط 30 كرسي تتسبب فى إشغال للطريق العام.

وأكد الهجان، أنه لا تهاون مع أي مخالفات تشوه المظهر الحضاري للشوارع ولن يسمح بأي شيء يعوق الحركة المرورية، أو يتضرر منه المواطن، وسيجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكل من يتعدى على الطريق العام سواء بإشغال أو تشويه وتحقيق الانضباط داخل شوارع المدينة.

واختتم المحافظ جولته بتفقد الطرق البديلة لشركات البترول بمسطرد وشارع عزبة أفندينا، وذلك استعدادا لنقل الحركة المرورية من منطقة شركات البترول لشارع ترعة الزنانيري إلى طريق الخصوص الدائري، مشيرًا إلى أن المشروع يعد من المشروعات الحيوية والتي ستقضي تماما على التكدسات المرورية بالمنطقة بالكامل، بالإضافة إلى اللمسة الجمالية والحضارية التي سيجرى إضفاؤها على المنطقة بعد تطويرها، والقضاء على جميع المظاهر العشوائية وعمليات الانتظار المروري الخاطئ.
محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة والإشغالات ويتفقد مشروعات الطرق بشبرا
محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة والإشغالات ويتفقد مشروعات الطرق بشبرا
محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة والإشغالات ويتفقد مشروعات الطرق بشبرا
محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة والإشغالات ويتفقد مشروعات الطرق بشبرا
محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة والإشغالات ويتفقد مشروعات الطرق بشبرا
محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة والإشغالات ويتفقد مشروعات الطرق بشبرا

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