المجمع المقدس يجتمع للمرة الأولى منذ الإغلاق في 2020

بدأت الجلسة العامة للمجمع المقدس بمركز اللوجوس بالمقر البابوي في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، منذ قليل، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.



وتوافد أساقفة ومطارنة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى بمركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون للمشاركة في اجتماع الجلسة الختامية المجمع المقدس بالدير الأنبا بيشوي.



وتعتبر هذه هى المرة الأولى التي تجتمع فيها لجان المجمع المقدس، بعد الإغلاق الذي جرى خلال عام 2020، بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.



وعقدت 10 لجان للمجمع المقدس اجتماعاتها على مدار 3 أيام بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، فيما ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني اجتماع لجنتي الدائمة وشئون المهجر.