الفجر تنشر أهم توصيات المجمع المقدس

بدء منذ قليل توافد الآباء المطارنة والأساقفة لحضور اجتماع المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمركز لوجوس بدير الأنبا بيشوى العامر بوادى النطرون ولعل من أبرز توصيات المجمع الآتيه:





أوصت لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس بتدريس الانتخابات بمدارس الأحد وأكدت اللجنة في توصيتها أنها توعية ومشاركة وطنية وليست سياسية.



وقد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي بفيس بوك قرار اعتراف لجنة الطقوس بالمجمع المقدس بقدسية القمص بيشوى كامل كاهن كنيسة مارجرجس أسبورتنج بالإسكندرية وقدمت هذه التوصية للمجمع على أن يقرر بعد ذلك المجمع المقدس فى الأمر.



كما أوصت لجنة الرعاية بالتوعية الواجبة لمواجهة الفيروس وهو موضوع المجمع الأساسى هذا العام بالأضافة الى توصيات المجمع بالإجراءات الواجبة مع التوعية بمخاطر الفيروس.





وأوصت لجنة الاعلام والمعلومات في المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتسجيل المسيحيين الأرثوذكس لإفادة الكنيسة في كل شيء تحتاجه عن المسيحيين خاصة الأحوال الشخصية وذلك عن طريق برنامج العضوية الكنسية.







كما أوصت لجنة الأسرة في المجمع المقدس بتوصياتها لاعتمادهما خلال الجلسة وهى عودة الإشبين وتوحيد الكشف الطبى ومنهج المشورة قبل الزواج