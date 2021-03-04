معارك لا تنتهي.. أسرار وحقائق عن عصري السادات ومبارك في مذكرات مصطفى بكري

أصدرت دار «كنوز» للطباعة والنشر، الأسبوع الماضي، الجزء الأول من مذكرات الكاتب والنائب مصطفى بكري، بعنوان «معارك لا تنتهي»، حيث تناولت فترة حياته ومعاركه وذكرياته حتى ما قبل 25 يناير 2011..



وترصد "الفجر" في السطور التالية كافة التفاصيل عن كتاب «معارك لا تنتهي»:



الأحداث العامة:



يتناول الكتاب فترة حياة الكاتب مصطفي البكري، ومعاركه وذكرياته حتى ما قبل 25 يناير 2011



التحقيق امام امن الدولة:



‏‎يكشف الكتاب، أسرار دقيقة في حياة الكاتب الصحفي مصطفى بكري وأسرار رحلته إلى القاهرة في قطار الدرجة الثالثة والتحاقه بمنظمة الشباب الاشتراكي في حلوان، وخضوعه للتحقيق أمام مباحث أمن الدولة، بتهمة التحريض على نظام حكم السادات وهو في بدايات الثانوية العامة، ثم اتهامه بقيادة مظاهرات 18، 19 يناير 1977 وسجنه لمدة ثلاثة أشهر في سجن «قنا العمومي».



تفاصيل دخول الكاتب السجن:

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يتحدث الكاتب في الجزء الأول من مذكراته التي يبلغ عددها 374 صفحة، عن حكايات والوقائع المثيرة، وتفاصيل الحياة حلوها ومرها، منذ أنَّ كان طفلًا في قرية «المعنا» بقنا، وإقامته في القاهرة، وتعرضه للسجن مجددًا عندما انطلق على رأس مظاهرة كبرى في قنا ضد إقامة سفارة إسرائيلية في مصر، ثم سجنه في أحداث سبتمبر 1981، وإضرابه عن الطعام داخل السجن لمدة 16 يومًا.



أهم المعارك في حياة الكاتب:



‏‎كما يكشف الكاتب مصطفي البكري في ذكرياته عن تاريخه مع الأحزاب والصحافة والإعلام والبرلمان، ويلقي الضوء على أهم معاركه في الساحة السياسية مع رموز نظام مبارك واستجواباته داخل مجلس الشعب، وبدايات تعرفه على الرئيس مبارك، كما يروي قصة الاحتجاج الذي قدمه نتنياهو ضده عندما كان رئيسًا لتحرير الإصدار اليومي لصحيفة «الأحرار».



علاقة الكاتب بالأستاذ اسامة هيكل:



‏‎ويسرد الكتاب علاقة مصطفي البكري بالأستاذ هيكل، ولماذا أبعد من إذاعة «مونت كارلو»، وكيف تمّ إغلاق صحيفتي «مصر اليوم» و«مصر الفتاة»، ثم إبعاده من رئاسة تحرير «الأحرار»، ومعركته مع سمير رجب، وأزمته مع إبراهيم نافع وحكايته مع جيهان السادات وليلة خطفه من النيابة العامة، كما يتناول حكايته مع أحمد عز وغيرها من الحكايات المثيرة.

