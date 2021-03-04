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بدء أولى جلسات محاكمة ريناد عماد بتهمة بث فيديوهات خارجة عن الآداب

الخميس 04/مارس/2021 - 11:23 ص
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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بدأت، قبل قليل، أولى جلسات محاكمة ريناد عماد فتاة التيك توك، لاتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع، وصناعة وبث فيديوهات خارجة عن الآداب العامة، والدعوة لنفسها للفت الأنظار بأسلوب خادش للحياء، والاتجار بالبشر، وذلك بعدما احالتها النيابة للمحاكمة الجنائية بعد القبض عليها إثر بلاغ قدمه ضدها المحامي اشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع.

ونسبت النيابة العامة للمتهمة ارتكاب جرائم الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري، وانشاء حسابات على شبكة المعلومات الدولية، والاتجار بالبشر عن طريق استغلال شقيقتها الصغرى في الفيديوهات الخاصة بها لتحقيق نسب مشاهدات عالية.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة ريناد عماد، يوم 30 يونيو العام الماضي، بمنطقة الدقي، بعد حضورها حفل افتتاح كافيه يمتكله نجل مطرب شعبي شهير، وتم اقتيادها لمباحث الآداب، وتمت مواجهتها بالفيديوهات الخاصة بها وكذا الصور المنشورة، وتحرر محضر بواقعة الضبط، وتمت إحالتها للنيابة العامة للتحقيق.

وأعلنت الأجهزة الأمنية تفاصيل رصد وضبط المتهمة، حيث أكدت أنه تم رصد تداول مقاطع فيديو خاصة بها، وانتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشفت التحريات عن أنها طالبة بجامعة حلوان وتقيم في منطقة القطامية، كما أنها دائمة التنقل بين بعض الشقق المفروشة بنطاق محافظة القاهرة خشية ضبطها عقب تداول الفيديوهات الخاصة بها.

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