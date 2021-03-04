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وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول تنظيم دورات تدريبية لأعضاء البعثات العلمية

الخميس 04/مارس/2021 - 11:24 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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تلقي الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان، حول بدء فعاليات الدورات التدريبية والتثقيفية للسادة أعضاء البعثات والمهمات العلمية، وذلك بالاشتراك مع الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة.

وأشار التقرير إلى استقبال المعهد لفوجين من السادة الموفدين للبعثات (الماجستير والدكتوراه والإشراف المشترك والمهمات العلمية) من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية المصرية.

وأوضح التقرير أن الدورات التثقيفية تهدف إلى العمل على تنمية روح الانتماء لدى المبعوثين وتوعيتهم بحقوقهم العلمية والمالية وبناء قدراتهم، من خلال مجموعة من البرامج التي تهدف لتحسين السمات الشخصية وتأهيلهم للتعامل مع الثقافات المختلفة وتقبل الآخر.

وخلال الفعاليات، تم عقد عدة لقاءات بتقنية الفيديو كونفرانس مع السادة مسؤولي المكاتب الثقافية بعدة دول منها (اليابان وكندا والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وغيرها)؛ للتحاور والرد على تساؤلات المشاركين.

كما أوضح التقرير أن المعهد قام بدعوة العديد من الشخصيات المهمة والبارزة بالمجتمع، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب الرياضي والترفيهي من خلال تنظيم العديد من المسابقات والمنافسات الرياضية المختلفة.

ومن المقرر أن يتم عقد العديد من الدورات التدريبية والتثقيفية خلال الفترة القادمة، لجميع فئات المجتمع الجامعي.

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