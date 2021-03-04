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جربي ماسك الشبة لبشرة أكثر إشراقا ونضارة

الخميس 04/مارس/2021 - 11:12 ص
بوابة الفجر
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للحصول على بشرة نضرة ومشرقة دائما يمكنك تجربة ماسك الشبة نظرا لغناه بخصائص مهمة تعمل غلى تنقية البشرة من الشوائب وتحمي الجلد من الالتهابات وتعيد للبشرة الإشراق والحيوية من جديد.

طريقة عمل ماسك الشبه
امزجي ملعقة كبيرة من الماء الفاتر، مع ملعقتين من مسحوق الشبه واحركيهم جيدًا للحصول على مزيج متجانس. ثم، وزّعي المزيج على الوجه، وأيضًا حول والهالات السوداء مع التدليك بلطف.
اتركي الماسك على وجهك لمدة عشر دقائق. ثم،, اغسليه بالماء الفاتر.
كرّري تطبيق هذا الماسك مرتين اسبوعيًا للحصول على النتيجة المطلوبة
فوائد الشبه للوجه
- تُساعد في إخفاء التجاعيد، وعلامات التقدّم بالسن والخطوط الرفيعة، بخاصّة حول منطقة الفم والعينين.
- تُساهم في إزالة الهالات السوداء في البشرة.
- تزيد من مرونة البشرة.
- تُساعد في تبييض وتفتيح لون البشرة.
- تُعالج البشرة وتحميها من البثور وحب الشباب.
- تعمل على التخلص من الرؤوس السوداء.
- تمنح البشرة الإشراقة واللمعان.

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