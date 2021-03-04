بمناسبة زيارة البابا فرنسيس.. الفاتيكان تصدر ميدالية لمعالم العراق

بالإضافة إلى رسم يشير إبراهيم النبي وهو يغادر مدينة أور الكلدانية الأثرية التي ولد فيها وفقًا للروايات التاريخية، من بينها الأهوار والنخلة ونهري دجلة والفرات، وسوف يلتقي قداسة البابا خلال زيارته المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني في محافظة النجف وزيارة عدد من مدن ومحافظات العراق.

أصدر الفاتيكان ميدالية تضم مجموعة من معالم العراق ورمورا عراقية، بمناسبة زيارة البابا فرانسيس إلى العراق المقرر لها يوم الجمعة الموافق ٥ مارس وتستمر حتى يوم 8 مارس.