المقادير وطريقة التحضير.. وصفة موس الشوكولاتة

نقدم لك طريقة تحضير وصفة موس الشوكولاتة السهلة واللذيذة للحصول على مذاق جيد وطعم مميز ولإعدادها لافراد أسرتك يجب اتبع المقادير التالية جيدا:





المقادير





- مكونات خليط الكيك :

1/2 عبوة من خليط كيك الشوكولاتة الجاهزة

1/4 من كوب الزيت النباتي

ثلاث أرباع الكوب ماء

بيضة





- مكونات خليط الكريمة :

الشوكولاتة : 250 غراماً (داكنة)

كريمة : مغلفين (بودرة)

حليب : نصف كوب (سائل / بارد)

القشطة : علبة

بودرة الجيلاتين : ملعقة صغيرة

ماء ساخن : ملعقة كبيرة





- للتزيين :

بودرة الكاكاو : حسب الرغبة





طريقة التحضير

لتحضير طبقة الكيك: في وعاء الخلط ضعي خليط الكيك الجاهز، ثم أضيفي الزيت النباتي، والماء، والبيضة، واخفقي المكونات باستخدام المضرب الكهربائي حتى تتمازج المكونات.





صبي المزيج بقالب تشيز كيك مدهون بالزبدة، وأدخلي القالب للفرن المحمى مسبقاً على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة أو حتى التأكد من النضوج، ثم أخرجي القالب من الفرن واتركيه ليبرد تماماً.





ذوبي الشوكولاتة الداكنة في حمام مائي حتى تذوب كلياً.





ضعي الكريمة البودرة في وعاء الخلط، وأضيفي الحليب، واخفقي المكونات حتى يتشكل لديك كريمة بقوام كريمي وهش.





أضيفي الشوكولاتة المذوبة على مزيج الكريمة، واخفقي من جديد حتى تختلط المكونات وتتمازج.





أضيفي علبة القشطة واخفقي حتى تختلط بباقي الكريمة.





ذوّبي الجيلاتين البودرة بالماء الساخن، وأضيفي المزيج لمكونات الكريمة المخفوقة بالشوكولاتة والقشطة، واخفقي.





صُبّي مزيج الكريمة فوق طبقة الكيك، ووزعيها بالتساوي، وأدخلي القالب للثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات.





عند التقديم، زيني بالكاكاو البودرة على الوجه، وقطعيه وقدميه بارداً.