Advertisements

المقادير وطريقة التحضير.. وصفة موس الشوكولاتة

الخميس 04/مارس/2021 - 11:26 ص
بوابة الفجر
Advertisements
نقدم لك طريقة تحضير وصفة موس الشوكولاتة السهلة واللذيذة للحصول على مذاق جيد وطعم مميز ولإعدادها لافراد أسرتك يجب اتبع المقادير التالية جيدا:

المقادير

- مكونات خليط الكيك :
1/2 عبوة من خليط كيك الشوكولاتة الجاهزة 
1/4 من كوب الزيت النباتي
ثلاث أرباع الكوب ماء
بيضة

- مكونات خليط الكريمة :
الشوكولاتة : 250 غراماً (داكنة)
كريمة : مغلفين (بودرة)
حليب : نصف كوب (سائل / بارد)
القشطة : علبة
بودرة الجيلاتين : ملعقة صغيرة
ماء ساخن : ملعقة كبيرة

- للتزيين :
بودرة الكاكاو : حسب الرغبة

طريقة التحضير
لتحضير طبقة الكيك: في وعاء الخلط ضعي خليط الكيك الجاهز، ثم أضيفي الزيت النباتي، والماء، والبيضة، واخفقي المكونات باستخدام المضرب الكهربائي حتى تتمازج المكونات.

صبي المزيج بقالب تشيز كيك مدهون بالزبدة، وأدخلي القالب للفرن المحمى مسبقاً على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة أو حتى التأكد من النضوج، ثم أخرجي القالب من الفرن واتركيه ليبرد تماماً.

ذوبي الشوكولاتة الداكنة في حمام مائي حتى تذوب كلياً.

ضعي الكريمة البودرة في وعاء الخلط، وأضيفي الحليب، واخفقي المكونات حتى يتشكل لديك كريمة بقوام كريمي وهش.

أضيفي الشوكولاتة المذوبة على مزيج الكريمة، واخفقي من جديد حتى تختلط المكونات وتتمازج.

أضيفي علبة القشطة واخفقي حتى تختلط بباقي الكريمة.

ذوّبي الجيلاتين البودرة بالماء الساخن، وأضيفي المزيج لمكونات الكريمة المخفوقة بالشوكولاتة والقشطة، واخفقي.

صُبّي مزيج الكريمة فوق طبقة الكيك، ووزعيها بالتساوي، وأدخلي القالب للثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات.

عند التقديم، زيني بالكاكاو البودرة على الوجه، وقطعيه وقدميه بارداً.

أخبار تهمك

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 19 ساعة

8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليها

منذ حوالي 18 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

توضيح عاجل من شعبة الأدوية بشأن العلاج المدرج على جدول المخدرات (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| العثور على جثة عربي مقتولاً في الحوامدية

منذ حوالي 17 ساعة

انفراد - نكشف السبب الرئيسي وراء تغريم كهربا وإيقافه لمدة شهر

منذ حوالي 14 ساعة

الضربة القاضية.. نجم الزمالك يوقع على عقود انتقاله إلى الدحيل القطري

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يدرس التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

منذ 37 دقيقة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مصطفي محمد يتعرض للطرد مع جالطة سراي (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| انخفاض في الإصابات وارتفاع في الوفيات.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 ص

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

08:17 ص

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

10:55 م

الأهلي يدرس التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

10:59 ص

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

08:51 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات