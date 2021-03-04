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مبابي أم هالاند.. ريال مدريد يُحدد هدفه الأول فى الميركاتو الصيفي

الخميس 04/مارس/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رغبة ريال مدريد فى حسم التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.

ويرغب ريال مدريد الإسباني فى التعاقد مع النجم النرويجي إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم ودعم خط الهجوم.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية أن ريال مدريد وزين الدين زيدان المدير الفنى للمرينجي حدد اسم هالاند ليكون الصفقة الصيفية فى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

ويذكر أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أحد أهداف ريال مدريد التعاقدية فى الميركاتو الصيفي أيضا.

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