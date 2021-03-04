Advertisements

سعر الدولار اليوم الخميس 4-3-2021

الخميس 04/مارس/2021 - 11:51 ص
بوابة الفجر
Advertisements
حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدولار مقابل الجنية في البنوك المصرية اليوم الخميس 4 مارس 2021.

سعر الدولار اليوم الخميس 4-3-2021

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.62 جنيه للشراء.
 15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.62 جنيه للشراء.
 15.72 جنيه للبيع.
 
سعر الدولار فى بنك مصر
15.62 جنيه للشراء.
 15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة
15.62 جنيه للشراء.
 15.72 جنيه للبيع.
 
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.61 جنيه للشراء.
 15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.63 جنيه للشراء.
 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.62 جنيه للشراء.
 15.72 جنيه للبيع.
 

أخبار تهمك

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

توضيح عاجل من شعبة الأدوية بشأن العلاج المدرج على جدول المخدرات (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| العثور على جثة عربي مقتولاً في الحوامدية

منذ حوالي 17 ساعة

مدرب إشبيلية ينتقد التحكيم بعد الخسارة أمام برشلونة

منذ أقل من ساعة

الضربة القاضية.. نجم الزمالك يوقع على عقود انتقاله إلى الدحيل القطري

منذ حوالي 15 ساعة

شوبير يفجرها ويكشف تفاصيل جديدة في أزمة كهربا والأهلي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يدرس التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

منذ ساعة و 26 دقيقة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة صادمة في عقوبة كهربا

منذ نصف ساعة

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ 39 دقيقة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:45 ص

عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

10:00 ص

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

08:17 ص

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

10:55 م

شوبير يفجرها ويكشف تفاصيل جديدة في أزمة كهربا والأهلي

11:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات