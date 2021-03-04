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تحسن حالة الطقس بكفر الشيخ واستئناف حركة الملاحة بمياه البحر المتوسط

الخميس 04/مارس/2021 - 11:53 ص
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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تحسنت حالة الطقس لمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،رؤساء المدن والوحدات القروية، باستمرار رفع مياه الامطار من الشوارع، كما أعلنت غرفة إدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي، استئناف حركة الصيد بميناء الصيد بالبرلس، والدخول والخروج، بعد توقفها أمس بسبب سوء الأحوال الجوية، التي شهدتها المحافظة من أمطار غزيرة ورياح شديدة.

وتلقت غرفة إدارة الأزمات بالمحافظة إشارة من، مدير ميناء البرلس باستئناف حركة الصيد بالميناء، وانتظمت حركة سروح المراكب بعد تفتيش المراكب من قبل الأجهزة الأمنية وهيئة الثروة السمكية وتزويدها بالوقود والثلج والتعليمات المشددة، كما تم استئناف حركة الصيد ببحيرة البرلس وبوغاز رشيد، والقرى المطلة على البحر المتوسط ونهر النيل.

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