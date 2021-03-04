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التعاقد مع شركة عالمية.. القصة الكاملة لتصنيع التابلت المدرسي في مصر

الخميس 04/مارس/2021 - 11:54 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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في إطار المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات"، حرصت الدولة على توطين صناعة التابلت الخاص بتطوير منظومة التعليم الثانوي، بالتعاقد مع شركة "سامسونج" العالمية.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن تحرك الدولة المصرية لتصنيع التابلت المدرسي بالتعاقد مع شركة عالمية.

تصنيع التابلت المدرسي
حرصت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعميق تصنيع التابلت التعليمي في مصر من خلال جذب الشركات الرائدة عالميًا لإنشاء وتشغيل مصانع جديدة في هذا المجال ونقل الخبرات والمهارات التكنولوجية وتدريب العمالة المحلية.

يأتي ذلك في ضوء التكليف الرئاسي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتعميق التصنيع المحلى للإلكترونيات في إطار المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات".

التعاقد مع شركة عالمية
وتعاقدت مصر مع شركة "سامسونج" العالمية لتدبير أجهزة الحاسب اللوحي" التابلت"، الخاصة بتطوير منظومة التعليم الثانوي، لصالح وزارة التربية والتعليم، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى التربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 مصنع باستثمارات 30 مليون دولار
وقررت الحكومة، إنشاء مصنع باستثمارات تقدر بنحو 30 مليون دولار، تتيح فرص عمل وتدريب للمصريين.

واتفقت الحكومة مع الشركة العالمية، على إنشاء مصنع به خط إنتاج بطاقة تصل إلى مليون جهاز سنويًا، كما تم الاتفاق على مواصفات الجهاز، وسعر البيع للوزارة، وسيتم تنظيم دورات تدريبية سنويًا، مع زيادة أعداد المتدربين المصريين، كما سيتم إتاحة مناهج تعليمية فى علم تصنيع التابلت من خلال الشركة.

كما أكدت الشركة أن لديها مراكز صيانة فى كل المحافظات، وأنها ستكون قادرة على تقديم الخدمة على أعلى مستوى.

ولعل الهدف من اتجاه الدولة لتوطين صناعة التابلت في مصر، هو توفير جهاز تابلت لكل طالب في المراحل التعليمية المختلفة بداية من التعليم الابتدائي وصولا إلى الجامعي، إضافة إلى دعم خطة الدولة لتنمية الصناعات المحلية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كلف بسرعة إعداد كراسة شروط للتصنيع المحلي لـ "التابلت"، وطرحها على الشركات العالمية المتخصصة، وفق معايير واضحة، تتمثل في توطين الصناعة بنسبة تصنيع محلى لا تقل عن 60%، وجودة المنتج، على أن تضع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المواصفات الفنية التي تطلبها في المنتج.

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الدولة مهتمة جدا بتوطين تصنيع التابلت في مصر والاستثمار في التكنولوجيا.

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