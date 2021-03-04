عاجل.. تفجير يستهدف موكبا لقيادات أمنية في عدن جنوبي اليمن

استهدف تفجير بعبوة ناسفة، موكبًا لقيادات أمنية في عدن جنوبي اليمن، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

وفي سياق آخر، كشفت مصادر محلية يمنية، عن وجود انفجار ضخم لمخزن سلاح تابع لميليشيا الحوثي الإرهابية، في مديرية بيت الفقيه، أدى إلى احتراق آليات عسكرية وإصابة عدد من المسلحين الحوثيين.

وحملت الخارجية اليمنية الميليشيا الحوثية المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، التي تهدد بنسف اتفاق الحديدة، وتدعو الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية والمجتمع الدولي لإدانة هذا التصعيد وتحميل الميليشيا الحوثية تبعات ما قد يحدث.

وكان فريق الحكومة اليمنية الشرعية، في اللجنة الأممية لتنسيق إعادة الانتشار بالحديدة، أعلن عن تعرض مقر إقامته، فجر اليوم الأحد، لقصف متواصل بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية.