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إحباط ترويج 100 ألف علبة سجائر مهربة جمركيا بالقاهرة

الخميس 04/مارس/2021 - 11:55 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت وحدة مباحث إدارة التموین بمدیریة أمن القاھرة من ضبط 22500 علبة سجائر بحوزة صاحب مخزن لتجمیع وبیع السجائر، كائن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، مقیم بذات العنوان، وذلك لإدارتھ المخزن بدون ترخیص وحیازتھ كمیات كبیرة من السجائر المھربة جمركیًا ومجھولة المصدر وغیر مصحوبة بأیة مستندات تدل على مصدرھا النحو المشار إلیھ. بقصد طرحھا بالأسواق لتحقیق أرباح غیر مشروعة، وبمواجھتھ إعترف بإرتكابھ الواقعة على النحو المشار إليه.


كما تم ضبط (77850 علبة سجائر ) بحوزة صاحب مخزن لتجمیع وبیع السجائر كائن بدائرة قسم شرطة عین شمس - ومقیم بذات العنوان) وذلك لإدارتھ المخزن بدون ترخیص وحیازتھ كمیات كبیرة من السجائر المھربة جمركیًا ومجھولة المصدر وغیر مصحوبة بأیة مستندات تدل على مصدرھا بقصد طرحھا بالأسواق لتحقیق أرباح غیر مشروعة، وبمواجھتھ إعترف بإرتكابھ الواقعة على النحو المشار إلیھ.


وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة

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