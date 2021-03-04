Advertisements

النقض ترفض طعن 163 من قيادات الجماعة وتؤيد إدراجهم على قوائم الإرهاب

الخميس 04/مارس/2021 - 11:55 ص
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements


قضت "دائرة الخميس أ" الجنائية بمحكمة النقض برئاسة المستشار عبد الرحمن هيكل برفض الطعن المقدم من 163 من قيادات الجماعة الإسلامية علي القرار الصادر بإدراجهم بقائمه الكيانات الإرهابيه

في بداية الجلسة تلى المستشار المقرر محمد عبده صالح نائب رئيس محكمة النقض أسباب الطعن،

وأستمعت المحكمة الي ممثل نيابة النقض الذي أوصي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون عليه

فأصدرت محكمة النقض قرارها المتقدم برفض الطعن المقدم من الطاعنين وتأييد القرار الصادر بإدراج الجماعة الإسلامية بقائمه الكيانات الإرهابيه وإدراج الطاعنين علي قائمة الإرهابيين.

كان قد تقدم عاصم عبد الماجد وطارق الزمر ومجدي حسين وصفوت عبد الغني ومحمد الإسلامبولي وإسلام الغمري ومصطفى حمزة وقيادات الجماعة الإسلامية و83 طاعنًا آخرين على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدراج الجماعة الإسلامية و163 من قيادتها على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين مع ما يترتب علي ذلك من آثار.

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ حوالي 15 ساعة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

منذ حوالي 22 ساعة

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

توضيح عاجل من شعبة الأدوية بشأن العلاج المدرج على جدول المخدرات (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| العثور على جثة عربي مقتولاً في الحوامدية

منذ حوالي 17 ساعة

الضربة القاضية.. نجم الزمالك يوقع على عقود انتقاله إلى الدحيل القطري

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة صادمة في عقوبة كهربا

منذ أقل من نصف ساعة

مدرب إشبيلية ينتقد التحكيم بعد الخسارة أمام برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ 35 دقيقة

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يدرس التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

منذ ساعة و 22 دقيقة

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يفجرها ويكشف تفاصيل جديدة في أزمة كهربا والأهلي

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:45 ص

عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

10:00 ص

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

08:17 ص

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

10:55 م

شوبير يفجرها ويكشف تفاصيل جديدة في أزمة كهربا والأهلي

11:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات