النقض ترفض طعن 163 من قيادات الجماعة وتؤيد إدراجهم على قوائم الإرهاب





قضت "دائرة الخميس أ" الجنائية بمحكمة النقض برئاسة المستشار عبد الرحمن هيكل برفض الطعن المقدم من 163 من قيادات الجماعة الإسلامية علي القرار الصادر بإدراجهم بقائمه الكيانات الإرهابيه



في بداية الجلسة تلى المستشار المقرر محمد عبده صالح نائب رئيس محكمة النقض أسباب الطعن،



وأستمعت المحكمة الي ممثل نيابة النقض الذي أوصي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون عليه



فأصدرت محكمة النقض قرارها المتقدم برفض الطعن المقدم من الطاعنين وتأييد القرار الصادر بإدراج الجماعة الإسلامية بقائمه الكيانات الإرهابيه وإدراج الطاعنين علي قائمة الإرهابيين.



كان قد تقدم عاصم عبد الماجد وطارق الزمر ومجدي حسين وصفوت عبد الغني ومحمد الإسلامبولي وإسلام الغمري ومصطفى حمزة وقيادات الجماعة الإسلامية و83 طاعنًا آخرين على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدراج الجماعة الإسلامية و163 من قيادتها على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين مع ما يترتب علي ذلك من آثار.



