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مفاجأة صادمة في عقوبة كهربا

الخميس 04/مارس/2021 - 11:54 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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وقف الفجر الرياضي على كواليس قرار فريق الكرة الأول بنادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا وإيقافه عن المشاركة في المباريات لمدة شهر لمعرفة أسباب القرار.

وعلم الفجر الرياضي أن دخول كهربا في مشادة كلامية مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بسبب عدم مشاركته بصورة أساسية في المباريات تعتبر هي السبب الرئيسي وراء العقاب.

وأعترض كهربا على إستبعاده من المشاركة في مباراة طلائع الجيش أساسياً ورفض مصافحة مدربه الأمر الذي أصاب موسيماني بالصدمة الشديدة.

وأبلغ المدرب الإدارة بضرورة معاقبة اللاعب الأمر الذي جعل الخطيب يقرر توقيع غرامة مالية قدرها 200 ألف جنية وإستبعاده من المباريات لمدة شهر.

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