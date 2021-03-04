المطران عطا الله حنا: "لا يمكن ان تكون هنالك انتخابات بدون القدس"



تابع " حنا " على صفحته الرسمية بفيس بوك: ندرك جيدا بأن السلطات الاحتلالية لن تسمح للانتخابات بأن تجري في القدس بطريقة سلسة ولكننا كمقدسيين نحن مصرون على ان تجري ويجب ان يتم التفكير وبعمق كيف يمكن ان تكون هنالك آلية تسهل عملية انتخاب المقدسيين بطريقة آمنة وجيدة.



أختتم: ندعو المقدسيين للمشاركة في هذه الانتخابات سواء من خلال الترشيح او من خلال المشاركة في العملية الانتخابية الديمقراطية وندعو الشخصيات والمؤسسات الوطنية في القدس لتدارس هذه الحالة والوصول الى قرارات تهدف الى مشاركة المقدسيين بشكل آمن دون ان يتعرضوا الى اي نوع من الاخطار..

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأنه مع الحديث عن الانتخابات الفلسطينية فإن المقدسيين يعيشون حالة ترقب وبعضهم يشعر بالخوف من اجراءات احتلالية وقمعية بهدف افشال هذه الانتخابات في مدينة القدس.