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بالصور .. سوسة يتفقد المدن الجامعية ببنها والخدمات المقدمة للطلاب

الخميس 04/مارس/2021 - 11:57 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أجرى الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنميه البيئة والمدن الجامعية بجامعة بنها، اليوم الخميس، جولة بالمدن الجامعية، بكفر سعد، للاطمئنان على مستوى الخدمات التي تقدم للطلاب.

رافقه خلال الجولة الدكتور سيد عبدالونيس المشرف على المدينة الجامعية بشبرا، والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن.

وتفقد "سوسة"، خلال الجولة، المطابخ والمطاعم ومخازن الأغذية والاستراحات وغرف الإقامة للطلاب وملاعب الأنشطة الطلابية، وورشه تدوير المخلفات والحدائق، واستمع إلى بعض الطلاب واطمئن منهم على مستوى الخدمة التي تقدم لهم، بالإضافة إلى التأكد من مستوى النظافة وتجهيز الغرف بجميع الاحتياجات اللازمة للطلاب.

كما تفقد العيادة الطبية بالمدن، والتي يتواجد بها الأطباء والتمريض بصفة مستمرة تحسبا لأي ظروف طارئة، بالإضافة إلى تواجد كافة الأدوية الازمة بها.

وأكد الدكتور جمال سوسة، على أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية، وفقا لتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومتابعة عمليات التعقيم المستمرة وتوفير أوجه الراحة للطلاب داخل المدن الجامعية.
بالصور .. سوسة يتفقد المدن الجامعية ببنها والخدمات المقدمة للطلاب
بالصور .. سوسة يتفقد المدن الجامعية ببنها والخدمات المقدمة للطلاب
بالصور .. سوسة يتفقد المدن الجامعية ببنها والخدمات المقدمة للطلاب
بالصور .. سوسة يتفقد المدن الجامعية ببنها والخدمات المقدمة للطلاب
بالصور .. سوسة يتفقد المدن الجامعية ببنها والخدمات المقدمة للطلاب
بالصور .. سوسة يتفقد المدن الجامعية ببنها والخدمات المقدمة للطلاب

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