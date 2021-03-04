Advertisements

رئيس مجلس "النواب" يُهنئ أبو الغيط لتجديد الثقة فيه أميناً عامًا لجامعة الدول العربية

الخميس 04/مارس/2021 - 11:57 ص
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
Advertisements

أرسل المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى السفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، بمناسبة تجديد الثقة له لفترة جديدة أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية.

وجاء في نص البرقية "أتقدم باسمى واسم نواب الشعب بخالص التبريكات بمناسبة تجديد ثقة وزراء الخارجية العرب، لتوليكم منصب أمين عام الجامعة ‏العربية".

وأكد المستشار حنفي جبالي أن هذا التجديد يعد تتويجًا لسجل حافل ظهرت نتائجه واضحة جلية على صفحة أعمالكم ‏زهاء أكثر من أربعة عقود في ردهات ودروب الدبلوماسية، والعلاقات الدولية.‏

وأضاف رئيس مجلس النواب: "هذه الثقة التي أنتم أهل لها إنما هي تأكيدًا واعترافًا بدور مصر وريادتها؛ ‏باعتبارها دُرة العقد، وقلب العروبة".

وأردف: "هذه الثقة تقديرًا لخبراتكم المتراكمة لتستكملوا مسيرتكم ‏المُثمرة في القيام بدور منشود للم الشمل العربى، والعمل على توحيد المواقف ‏العربية للتصدى لما يُحاك للأمة من مؤامرات، وبذل ‏الجهود لتعزيز أُطر التعاون العربى المشترك".

واختتم رئيس مجلس النواب البرقية قائلًا: "وفق الله خطاكم وأعانكم على ما حُمِّلتم".

أخبار تهمك

الأهلي يدرس التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

منذ ساعة و 23 دقيقة

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ 36 دقيقة

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ حوالي 13 ساعة

الضربة القاضية.. نجم الزمالك يوقع على عقود انتقاله إلى الدحيل القطري

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 19 ساعة

شوبير يفجرها ويكشف تفاصيل جديدة في أزمة كهربا والأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل| العثور على جثة عربي مقتولاً في الحوامدية

منذ حوالي 17 ساعة

توضيح عاجل من شعبة الأدوية بشأن العلاج المدرج على جدول المخدرات (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ حوالي 15 ساعة

مدرب إشبيلية ينتقد التحكيم بعد الخسارة أمام برشلونة

منذ أقل من ساعة

مفاجأة صادمة في عقوبة كهربا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:45 ص

عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

10:00 ص

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

08:17 ص

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

10:55 م

شوبير يفجرها ويكشف تفاصيل جديدة في أزمة كهربا والأهلي

11:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات