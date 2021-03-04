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صدمة جديدة في ريال مدريد بسبب بيل

الخميس 04/مارس/2021 - 11:55 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدث تقرير صحفي إنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، عن أزمة جديدة في نادي ريال مدريد الإسباني، بسبب الجناح الويلزي جاريث بيل، لاعب الميرنجي المعار إلى توتنهام.

أزمة جاريث بيل في ريال مدريد
وكان الجناح الويلزي جاريث بيل، قد رحل إلى توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في الصيف الماضي على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء، علمًا بأن عقده مع الريال ممتد حتى صيف 2022.

من جانبه ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الجناح الويلزي جاريث بيل لن يوافق على تخفيض راتبه في الموسم المقبل، بالرغم من الأزمة الإقتصادية بسبب فيروس كورونا، سواء خرج معارًا مرة أخرى، أو عاد لـ سانتياجو برنابيو.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي ريال مدريد يريدون التخلص من خدمات الجناح الويلزي جاريث بيل، في الصيف المقبل من أجل توفير المال اللازم للتعاقد مع الثنائي كيليان مبابي وإيرلينج هالاند.

وتابعت الصحيفة أن الجناح الويلزي جاريث بيل يتقاضى نحو 30 مليون يورو في الموسم الواحد، ويقوم الريال بدفع نصف راتبه حاليا مع توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة جاريث بيل، رحب بإعارته مجددا في آخر مواسمه مع ريال مدريد الإسباني، إلا أنه رفض كل المحاولات الخاصة بتقليص راتبه الأمر الذي سيمثل أزمة كبيرة لفلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي.

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