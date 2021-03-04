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بمعدل نمو 27%.. تعرف على خطة المواطن الاستثمارية بمحافظات الصعيد

الخميس 04/مارس/2021 - 12:02 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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تواصل الدولة المصرية، جهودها، لتنمية وتطوير جميع المحافظات، في مختلف المجالات والقطاعات، من خلال إقامة مشروعات قومية وتنموية كبرى، تستهدف الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وخصوصا القطاعات التي تمس احتياجاتهم اليومية، والتي تتعلق بالصحة العامة للمصريين، إلى جانب توفير فرص عمل مناسبة للشباب، بالإضافة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بهذه المحافظات، وخصوصا محافظات الصعيد، التي تحظى باهتمام من قبل القيادة السياسية، والرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يوجه دائما بالاهتمام بصعيد مصر وأهله.

وتواصل الحكومة، ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، العمل بما تم استحداثه من طرق جديدة في وضع الخطط الاستثمارية للمحافظات المختلفة، والتي تعتمد على إشراك المواطنين في وضع تلك الخطط، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة، وحتى تضمن أن تكون المشروعات والخدمات التي تشملها تلك الخطط مفيدة للمواطن، وتمس احتياجاته اليومية.

في هذا السياق أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا، استعرضت فيه خطة المواطن الاستثمارية للعام الحالي 2020 - 2021 بمحافظات صعيد مصر.

وجاء في التقرير أن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2020 - 2021 أولت أهمية كبيرة لتنمية محافظات الصعيد بهدف إحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، تنعكس على تحسين جودة الحياة وتوفر فرص العيش اللائق، وأن البعد الـمكاني يمثل أحد المحددات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، بما يضمن تحقيق نمو متوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والـمحافظات، لافتا إلى اهتمام خطة التنمية بالسياسات والبرامج المكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات المعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقومات وخصائص وأولويات كل إقليم.

وأشار التقرير إلى تركيز جهود التنمية الـمكانية علي أمور ثلاثة تتمثل في إعطاء أولوية متقدّمة لتنمية محافظات الصعيد في إطار برنامج تنموي متسق ومتكامل، إلى جانب التركيز على المناطق الريفية الأكثر احتياجًا لتضييق الفجوات التنموية والحد من تيارات الهجرة إلى المناطق الحضرية، فضلا عن إيلاء دفعة تنموية قوية للمناطق الواعدة لاستغلال الفرص القائمة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.

وجاءت «خطة المواطن الاستثمارية» بمحافظات صعيد مصر على النحو التالي:

- بلغ حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظات الصعيد خلال 2018 - 2019، 2020 - 2021، نحو 104 مليارات جنيه، بمعدل نمو بلغ نحو 27%، مُقارنةً بالسنوات الثلاث التي سبقتها.

- عدد المشروعات التنموية بمحافظة أسيوط يصل إلى 392 مشروعًا، وقيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 2020 - 2021، تبلغ 7.1 مليار جنيه، بنسبة زيادة 16% عن خطة عام 2019 - 2020.

- عدد المشروعات التنموية بمحافظة الأقصر يصل إلى 174 مشروعًا، وقيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 2020 - 2021، تبلغ 2.86 مليار جنيه بنسبة زيادة 45.2% عن خطة عام 2019 - 2020.

- عدد المشروعات التنموية بمحافظة الفيوم يصل إلى 191 مشروعًا، وقيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 2020 - 2021، تبلغ 2.9 مليار جنيه، بنسبة زيادة 38% عن خطة عام 2019 - 2020.

- عدد المشروعات التنموية بمحافظة المنيا يصل إلى 327 مشروعًا، وقيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 2020 - 2021، تبلغ 4.1 مليار جنيه، بنسبة زيادة 10.8% عن خطة عام 2019 - 2020.

- عدد المشروعات التنموية بمحافظة بنى سويف يصل إلى 290 مشروعًا، وقيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 2020 - 2021، تبلغ 3.9 مليار جنيه، بنسبة زيادة 139% عن خطة عام 2019 - 2020.

- عدد المشروعات التنموية بمحافظة قنا يصل إلى 323 مشروعًا، وقيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 2020 - 2021، تبلغ 6.6 مليار جنيه، بنسبة زيادة 59% عن خطة عام 2019 - 2020.

- عدد المشروعات التنموية بمحافظة أسوان يصل إلى 273 مشروعًا، وقيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 2020 - 2021، تبلغ 6.9 مليار جنيه، بنسبة زيادة 73% عن خطة عام 2019 - 2020.

- وفى محافظة سوهاج، قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 2020 - 2021، تبلغ 5.8 مليار جنيه، بنسبة زيادة 48.7% عن خطة عام 2019 - 2020.

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خطة المواطن الاستثمارية بوابة الفجر الفجر الصعيد

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