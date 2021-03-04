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بـ"كوكتيل مخدرات ودهب وفلوس".. سقوط 6 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالإسكندرية
الخميس 04/مارس/2021 - 12:03 م
هبة عبد الحفيظ
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نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في القبض على 6 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بمحافظة الإسكندرية وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة والمشغولات الذهبية والمبالغ المالية.
أكدت معلومات وتحریات إدارة البحث الجنائي بمدیریة أمن الإسكندریة بمشاركة قطاع الأمن العام تواجد بعض العناصر الإجرامیة الخطرة والمشھور عنھم الإتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة ثان العامریة بالإسكندریة.
عقب تقنین الإجراءات تم إستھدافھم بمأموریة برئاسة قطاع الأمن العام مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي أسفرت جھودھا عن ضبط 6 عناصر إجرامیة)، وبحوزتھم (كمیة من مخدر حشیش – كمیة من مخدر الھیروین – مبالغ مالیة – 5 هواتف محمولة – 4 مركبات.
"توك توك")، وبإستھداف (عاطل - مقیم بدائرة القسم – لھ معلومات جنائیة) تبین عدم تواجده، وبتفتیش السیارة الخاصة بھ ملك شقیقھ المتواجدة بجوار منزلھ، عُثر بداخلھا على (كمیة من مخدر الھیروین - مبلغ مالى - بعض المشغولات الذھبیة).
كما عُثر على سیارتین خاصین بالمتھم الأخیر الھارب المتواجدین بمحیط مسكنھ یستخدمھم فـى نقل وترویج وبیع المواد المخدرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة، وجارى ضبط المتھم الھارب.
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