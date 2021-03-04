Advertisements

السعودية تطرح مناقصة لشراء 540 ألف طن من الشعير

الخميس 04/مارس/2021 - 12:02 م
الشعير
الشعير
Advertisements

قال متعاملون أوروبيون يوم الخميس إن المؤسسة العامة للحبوب، المشتري الحكومي الرئيسي للحبوب في السعودية، طرحت مناقصة عالمية لشراء نحو 540 ألف طن من علف الشعير الحيواني.

وأضاف المتعاملون أن الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار يُعتقد أنه الجمعة الخامس من مارس آذار.

وقالوا إن عروض الأسعار يجب أن تظل سارية حتى الاثنين الثامن من مارس آذار حين من المتوقع إعلان نتيجة المناقصة أيضا.

وتحتفظ المؤسسة بحق شراء كمية أزيد أو أقل من المطلوب في المناقصة.

وفي المناقصة السابقة لشراء الشعير في 25 يناير كانون الثاني، اشترت المؤسسة 660 ألف طن بمتوسط سعر 277.65 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن للتسليم في مارس آذار وأبريل نيسان.

لكن أسعار الحبوب العالمية زادت منذ ذلك الحين، بعد أن فرضت روسيا ضرائب على صادرات الحبوب لخفض الشحنات إلى الخارج وكبح ارتفاع في الأسعار المحلية.

 

أخبار تهمك

الضربة القاضية.. نجم الزمالك يوقع على عقود انتقاله إلى الدحيل القطري

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| العثور على جثة عربي مقتولاً في الحوامدية

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 19 ساعة

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة صادمة في عقوبة كهربا

منذ نصف ساعة

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

توضيح عاجل من شعبة الأدوية بشأن العلاج المدرج على جدول المخدرات (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ حوالي 13 ساعة

مدرب إشبيلية ينتقد التحكيم بعد الخسارة أمام برشلونة

منذ أقل من ساعة

شوبير يفجرها ويكشف تفاصيل جديدة في أزمة كهربا والأهلي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يدرس التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

منذ ساعة و 24 دقيقة

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ 37 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:45 ص

عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

10:00 ص

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

08:17 ص

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

10:55 م

شوبير يفجرها ويكشف تفاصيل جديدة في أزمة كهربا والأهلي

11:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات