السعودية تطرح مناقصة لشراء 540 ألف طن من الشعير

قال متعاملون أوروبيون يوم الخميس إن المؤسسة العامة للحبوب، المشتري الحكومي الرئيسي للحبوب في السعودية، طرحت مناقصة عالمية لشراء نحو 540 ألف طن من علف الشعير الحيواني.

وأضاف المتعاملون أن الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار يُعتقد أنه الجمعة الخامس من مارس آذار.

وقالوا إن عروض الأسعار يجب أن تظل سارية حتى الاثنين الثامن من مارس آذار حين من المتوقع إعلان نتيجة المناقصة أيضا.

وتحتفظ المؤسسة بحق شراء كمية أزيد أو أقل من المطلوب في المناقصة.

وفي المناقصة السابقة لشراء الشعير في 25 يناير كانون الثاني، اشترت المؤسسة 660 ألف طن بمتوسط سعر 277.65 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن للتسليم في مارس آذار وأبريل نيسان.

لكن أسعار الحبوب العالمية زادت منذ ذلك الحين، بعد أن فرضت روسيا ضرائب على صادرات الحبوب لخفض الشحنات إلى الخارج وكبح ارتفاع في الأسعار المحلية.