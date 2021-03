الطالع الفلكي الخَمِيس 4/3/2021..نَصِيحَة الضّيف!

*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى العقرب ، ويدخل القوس فى الثانية عشرة و42 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الميزان ، ويدخل العقرب فى الثانية و50 دقيقة عصراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 19 فبراير - 20 مارس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 12 فبراير - 14 مارس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد بلع من 23 فبراير - 7 مارس.





اليوم 25 أمشير قبطى ، 4 آذار رُومى ، 20 رَجَبْ ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - وجَزْمَة من هِنَا وشَرَاب من هِنَا وبَلْغَة من هِنَا الحال يِتْعِدِلْ ، ماهو أكل العيش يحبّ الخفيّة.(الضيف أحمد من فيلم الحياة حلوة-1966)





*القمر فى العقرب "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(المرّيخ ينتقل للجَوْزَاء - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

ينتقل بمشيئة الله تَعَالى المرّيخ من الثور للجَوْزَاء فى الخامسة و 30 دقيقة فجراليوم ، و سوف يبقى فيه ليُغادره للسّرطان فى الواحدة و 48 دقيقة ظهر 23 أبريل ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى الحُوت.(تنتقل للحَمَلْ فى 20 مارس)

(عطارد) ----- فى الدّلو.(ينتقل للحُوت فى 16 مارس)

(الزّهرة) ----- فى الحُوت. (تنتقل للحَمَلْ 21 مارس)

(القمر) ------ فى العقرب.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الجَوْزَاء.(ينتقل للسرطان فى 23 أبريل)

(زُحل) ------ فى الدّلو.(ينتقل للحُوت فى 7 مارس 2023)

(المُشترى) ---- فى الدّلو.(ينتقل للحُوت فى 29 ديسمبر 2021)





المرّيخ يقوم بتوفير النشاط والطاقة اللازميْن للأنشطة التى يشتهر بها بُرج الجَوْزَاء ، مجالات الإعلام والإعلان والتسويق ومهارات السمسرة وتوصيل بائع بمُشترى باستعمال المهارات الكلاميّة وهذا ينسحب على تسويقك لتجارتك أو لنفسك لوظيفة إضافيّة أو كعريس لعروس ترغب الزواج منها ، النصيحة بالسعى خلف لقمة العيش بالأسفار القصيرة والإنتقال من هنا لهناك ، المذاكرة وحصد أكبر جُزء من المنهج الدراسى بأفضل تركيز وذاكرة مُمكنة ،العمليّات الجراحيّة المُعقّدة والتحاليل الطبيّة بأفضل نسبة نجاح ، كما أن الجوزاء يعنى ثقافتين أو لغتين أو مهارتين وهذا يعنى تعضيد لدراسة لغة أجنبيّة أو وظيفة إضافيّة ، بمشيئة الله تَعَالى.





*إخترت لك من قَنَاة يُوتيُوب

مجموعة من الأغانى المنوّعة والتى تمتاز بحماسة المريخ بسرعة إيقاعها لكنها لا تخلو من المُوسيقى الجميلة التى لا تُزعج أذنك....





1-Tom Jones, Jerry Lee Lewis Rockin´ Medley 1969

2-Buddy Guy - Sweet Home Chicago

3-Chuck Berry - Johnny B. Goode live

4-Screamin' Jay Hawkins - Shut Your Mouth When You Sneeze

5-Screamin' Jay Hawkins- Voodoo









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: مزاجك اليوم قد يميل للسرعة والحماسة ، السرعة جيّدة فى عمل الخير وإنهاء واجباتك ، أما قيادة السيارة أو منح الوعود فموضوعٌ آخر.





برج الثور: لاتغلق بابك فى وجه من يطلب معونتك ولا تفتح بابك للمشبوهين وبراكين الأذى ، ميَز بين الصالح والطالح،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الجوزاء: تتمكن من إستخدام مهاراتك الكلامية فى الصّلح مع أحدهم خاصة من أفراد الجنس الآخر بكلماتك الحلوة ، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج السّرطان: مهما كانت الأمورتبدو صعبة من ظاهرها فابحث عن النقاط الإيجابيّة وإستثمرها، فى العمل أوالعاطفة فالبكاء على اللبن المسكوب لن يُفيد.





برج الأسد: بعض الأشخاص يمرضون إن ركنو للمكوث فى المنزل وأنت منهم وهذا مفيد لحمايتك من الأمراض والديون،هذا يعنى تطبيقك لمقولة الحَرَكَة بَرَكَة.





برج العذراء: لاتكن مُتحرّراً فى أفكارك فيما يخص التصرفات الأخلاقيّة ،بعض الأشياء يكمن سرّ جمالها فى أنّها قديمة لا تتطوّر ومنها الأخلاقيّات والقِيَم العليا.





برج الميزان: بريستيجك مُهم لك للغاية ، هذا يعنى المزيد من الجديّة فى عملك و الإقلال من مُمازحة الآخرين ، من كَثُرَ مزاحُه قَلّت هَيْبَتُه.





برج العقرب: إستعمالك لمهارة تقسيم الوقت يعنى إنهاء أكثر من عمل، على الأقل تأكد من إنهاء جزء من تلك الأعمال بصورة نهائيّة ، مالا يُدرك كله لايُترك كله.





برج القوس: يوم أبرك من عشرة، مقولة تتذكرها بسبب قدر كبير من النشاط والتنقلات والحركة وعليك إنهاء أكبر عدد ممكن من مصالحك قدرالإمكان.





برج الجدى: ليس كل مايلمع ذهباً ، قد تكتشف أن العشب الأخضر هو فطريات عفنة ، لا تلق بنفسك فى علاقة بكل ثقلك قبل أن تفحص الشخص محل العلاقة.





برج الدّلو: إبتعد عن الثرثرة الزّائدة فقد يستمسك أحدهم عليك خطأ كلامى أو أن تكشف عن أحد أسرارك بزلّة لسان ، خير الكلام ما قَلّ و دَلّ.





برج الحوت: عليك أن تقلل من كلامك وتستمع أكثر ممّا تتكلم سواء فى العمل أو الأسرة ، لتعرف قيمة المقولة إشترى ولاتبعشْ.