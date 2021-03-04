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السفير الصيني بالقاهرة: تقاسمنا الخبرات مع الدول العربية لمكافحة كورونا (فيديو)

الخميس 04/مارس/2021 - 12:07 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال سفير الصين في القاهرة، لياو ليتشيانج، إن الصين تتذكر دائمًا أنها في ظل أصعب أوقاتها لمكافحة جائحة كورونا، أرسل الأمين العام لجامعة الدول العربية رسالة دعم لمستشار الدولة لوزير الخارجية الصيني، وفي ظل المخرجات لاجتماع وزراء الصحة ووزراء الخارجية بجامعة الدول العربية أعلنوا دعمهم للصين، وقدمت الدول العربية العدد من المساعدات والطبية والكمامات للصين.

وأضاف " ليتشيانج"، خلال مؤتمر صحفي مع السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن الدول العربية سجلوا أغاني لتشجيع الصين على مكافحة جائحة كورونا، مما كان له تأثير إيجابيًا على الشعب الصيني، لافتًا إلى أن الصين أخذت خطوات ريادية في دعم جهود الدول العربية لمكافحة الجائحة.

وتابع السفير الصيني بالقاهرة، أن الصين قدمت أكثر من مليون اختبار كاشف للدول العربية، وأكثر من 18 ألف من الكمامات، وتم تقاسم الخبرات مع الدول العربية لمكافحة الجائحة، وتم انعقاد أكثر من 40 اجتماع بالفيديو لمكافحة الجائحة، ويجري التعاون بين الصين من جهة وبين الغمارات ومصر والمغرب وغيرها من الدول العربية فيما يتعلق باللقاحات، كما أن الصين قدمت للجامعة العربية دفعتين من المستلزمات الطبية تتمثل في دفعتين من الكمامات العادية، وn95.

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