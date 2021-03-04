رويترز: فرنسا وبريطانيا وألمانيا لن تطرح مسودة قرار بشأن إيران أمام الوكالة الذرية

نقلت وكالة رويترز عن مصادر دبلوماسية، اليوم الخميس، أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا لن تطرح مسودة قرار بشأن إيران أمام الوكالة الذرية.

وقال الدبلوماسيون، إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا لن تقدم مشروع قرار ينتقد إيران إلى اجتماع مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.