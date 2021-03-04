تدخل سريع.. 3 لاعبين ينقذون "كهربا" من العقوبة

اتفق ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التدخل من أجل إنهاء أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، خلال الساعات الماضية.





الأهلي أعلن في بيان رسمي أمس الأربعاء عبر موقعه الرسمي، تغريم كهربا مبلغ 200 ألف جنيه بالإضافة إلى حرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر، لعدم التزامه.





وينوي الثلاثي التونسي علي معلول ومحمد الشناوي ووليد سليمان، التحدث مع المدير الفني من أجل الوصول إلى نقطة اتفاق للعفو عن اللاعب.





وجاء عقاب اللاعب، بناءً على طلب من بيتسو موسيماني، خاصةً بعدما تعدى كهربا حدوده تجاه مدربه، عقب مواجهة طلائع الجيش، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف وحيد بالدوري العام.





ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، مساء السبت المقبل على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



