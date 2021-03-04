Advertisements

تعرف على عدد المشاركين بالجلسة العامة للمجمع المقدس

الخميس 04/مارس/2021 - 12:12 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
Advertisements
أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ قليل عن مشاركة ٩٧ من أعضاء المجمع المقدس في بداية الجلسة العامة للمجمع المقدس في الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

بينما اعتذر عدد من الأعضاء نظرًا لتعذر السفر إلى مصر بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد، إلى جانب ظروف صحية أعاقت بعض الآباء المطارنة والأساقفة. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر المجمع المقدس الفجر

أخبار تهمك

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ حوالي 17 ساعة

تدخل سريع.. 3 لاعبين ينقذون "كهربا" من العقوبة

منذ 18 دقيقة

توضيح عاجل من شعبة الأدوية بشأن العلاج المدرج على جدول المخدرات (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ حوالي 15 ساعة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

مدرب إشبيلية ينتقد التحكيم بعد الخسارة أمام برشلونة

منذ أقل من ساعة

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| العثور على جثة عربي مقتولاً في الحوامدية

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة صادمة في عقوبة كهربا

منذ 33 دقيقة

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الضربة القاضية.. نجم الزمالك يوقع على عقود انتقاله إلى الدحيل القطري

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يدرس التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 19 ساعة

شوبير يفجرها ويكشف تفاصيل جديدة في أزمة كهربا والأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ 41 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:45 ص

عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

10:00 ص

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

08:17 ص

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

10:55 م

شوبير يفجرها ويكشف تفاصيل جديدة في أزمة كهربا والأهلي

11:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات