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تعرف على عدد المشاركين بالجلسة العامة للمجمع المقدس
الخميس 04/مارس/2021 - 12:12 م
ماريان ناجى
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أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ قليل عن مشاركة ٩٧ من أعضاء المجمع المقدس في بداية الجلسة العامة للمجمع المقدس في الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
بينما اعتذر عدد من الأعضاء نظرًا لتعذر السفر إلى مصر بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد، إلى جانب ظروف صحية أعاقت بعض الآباء المطارنة والأساقفة.
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