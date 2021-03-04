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طلب إحاطة لـ"الحكومة" لسرعة إرسال قانون الأحوال الشخصية للأقباط

الخميس 04/مارس/2021 - 12:14 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، مطالبًا الحكومة الإسراع في إرسال قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى مجلس النواب لإقراره ومناقشته خلال دور الانعقاد الأول الحالي للبرلمان في فصله التشريعي الأول.

وقال "قورة" في طلبه، اليوم الخميس، إن هذا التشريع المهم يمثل نقلة نوعية للأخوة الأقباط بعد توافق الكنائس المصرية عليه، مؤكدًا ان هناك أكثر من 150 أسرة مصرية عزيزة على قلوبنا توقفت حياتهم وكثرت مشكلاتهم وآلامهم على مدى عقود طويلة انتظارًا لإقرار قانون الأحوال الشخصية للأقباط.

وأوضح النائب، أن مواد هذا التشريع جاءت لتحقق منظومة جديدة للأحوال الشخصية وتحقق حل الأزمات والمشكلات للأخوة الاقباط بعقلية انفتاحية ورؤية إصلاحية تتمشى وتراعى ظروف ومستجدات العصر ومتغيراته المتلاحقة وتوجت بتوافق حقيقي من جميع الطوائف المسيحية على مواد هذا القانون الموحد بصيغته النهائية.

وكشف عضو مجلس النواب، عن إنه تلقى العديد من المطالب من الأخوة الأقباط بصفة عامة ومن داخل دائرته الانتخابية دار السلام بمحافظة سوهاج للإسراع بعرض ومناقشة هذا التشريع المهم داخل لجان مجلس النواب وجلساته العامة تمهيدًا لإقراره.

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