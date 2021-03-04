



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الخميس 4 مارس 2021 والقنوات الناقلة.





مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الخميس 4-3- 2021 والقنوات الناقلة





وست بروميتش ضد إيفرتون - 8 مساءً - bein sports Premium 3.

فولهام ضد توتنهام – 8 مساءً - bein sports Premium 2. ليفربول ضد تشيلسي – 10.15 مساءً - bein sports Premium 2.



