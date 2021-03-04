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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الخميس 4-3-2021 والقنوات الناقلة
الخميس 04/مارس/2021 - 12:15 م
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الخميس 4 مارس 2021 والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الخميس 4-3-2021 والقنوات الناقلة
وست بروميتش ضد إيفرتون - 8 مساءً - bein sports Premium 3.
فولهام ضد توتنهام – 8 مساءً - bein sports Premium 2.
ليفربول ضد تشيلسي – 10.15 مساءً - bein sports Premium 2.
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