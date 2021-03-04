حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم الخميس 4 مارس 2021 والقنوات الناقلة.





مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم الخميس 4-3-2021 والقنوات الناقلة





ألانيا سبور ضد جوزتبه – 3 عصراً - beIN Sports HD 2 TR. قاسم باشا ضد طرابزون سبور – 3 عصراً - beIN Sports HD 1 TR. فنربخشة ضد أنطاليا سبور – 6 مساءً - beIN Sports FR HD 1.



