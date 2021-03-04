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مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم الخميس 4-3-2021 والقنوات الناقلة

الخميس 04/مارس/2021 - 12:17 م
بوابة الفجر
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مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم الخميس 4-3-2021 والقنوات الناقلة

ألانيا سبور ضد جوزتبه – 3 عصراً - beIN Sports HD 2 TR.
قاسم باشا ضد طرابزون سبور – 3 عصراً - beIN Sports HD 1 TR.
فنربخشة ضد أنطاليا سبور – 6 مساءً - beIN Sports FR HD 1.

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