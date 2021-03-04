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تفاصيل شخصية إدوارد في مسلسل "نسل الأغراب"

الخميس 04/مارس/2021 - 12:25 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يُشارك الفنان إدوارد في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "نسل الأغراب"، ويُجسد خلال الأحداث دور رجل طيب يحاول الصلح بين أحمد السقا، وأمير كرارة، وتتوالى الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.

مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم، إنجي المقدم، محمد مهران.

وفي سياق آخر، يشارك إدوارد في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "كوفيد 25"، وهو من إنتاج شركة سينرجي، وإخراج أحمد نادر جلال، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، وهو بطولة المسلسل يوسف الشريف، آيتن عامر، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبد الرحيم حسن، وكوكبة مميزة من النجوم.

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