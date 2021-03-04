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لأول مرة.. الموافقة على طرح دواء يُستخدم لعلاج كورونا في الصيدليات

الخميس 04/مارس/2021 - 12:26 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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زفَّ الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشرى خير للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» من الحالات «المعزولة منزليًا»، لافتًا إلى أنه تم طرح أول دواء مُضاد للفيروسات يُستخدم في علاج «كورونا» في الصيدليات.

وقال «حاتم»، في تصريحات صحفية له اليوم، إن هذا الدواء هو «أڤيبيراڤير»، الذي يضم المادة الفعالة «فافيبيرافير»، لافتًا إلى أن طرح الدواء بالصيدليات من شأنه أن يوفره بشكل أسرع للحالات التي تحتاجه، بدلًا من الذهاب للمستشفيات، والانتظار حتى يمكنهم الحصول عليه، مثمنًا موافقة الجهات المسئولة بالدولة على هذا التوجه.
وأوضح الدكتور عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن «أڤيبيراڤير» الذي تم طرحه في الصيدليات هو مثيل الدوائيين الروسي والياباني لعلاج كورونا، والذين أثبت نتائج إيجابية في علاج الحالات المُصابة بكورونا من الحالات «البسيطة» و«المتوسطة» في الخارج، وفي مصر أيضًا لدى صرفه للحالات المُصابة بـ«الفيروس».

وأضاف، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن الدواء متوفر في شكل «أقراص»، وليس حقن مثل علاج «رمديسيفير إيفا فارما»، والمُصرح حتى الآن باستخدامه فقط بالمستشفيات، لافتًا إلى أن الدواء ظهر في عام 2014 كعلاج للإنفلونزا باليابان، وأرسل لأكثر من 40 دولة لاختباره سريريًا ضد كورونا، واعتمدته أكثر من دولة في بروتوكولات علاجها، منها مصر والهند والصين، وروسيا، بالإضافة لليابان.

كانت شركة «إيڨا فارما»، المُصنعة للدواء، قد صدرت كميات منه لبلدان في عدة قارات بعدما انتجته خلال الموجة الأولى لظهور كورونا، ليظهر الدواء نتائج إيجابية، وفعالية في استخدامه في علاج حالات الانفلونزا وكورونا لدى استخدامه في الأيام الأولى للإصابة بالفيروس.

من جانبه، أكد الدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لشركة «إيڨا فارما»، حرص الشركة على تصنيع أية كميات يحتاجها السوق المحلية من هذا الدواء، لافتًا إلى أن «أڤيبيراڤير» يعمل على إيقاف وتثبيط تكاثر الفيروس داخل الخلايا المُصابة بتلك الفيروسات، مضيفًا: «هو دواء ذو كفاءة في مواجهة نزلات البرد الحادة، وعدد الأمراض الفيروسية التنفسية، ويستخدم أيضًا في علاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)».

وأعرب «أرمانيوس»، في تصريحات له، عن تقديره لموافقة هيئة الدواء المصرية والجهات المعنية على طرح الدواء في الصيدليات، ليكون أقرب للمريض.

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بوابة الفجر الفجر اشرف حاتم

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