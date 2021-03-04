محافظ بني سويف يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي لافتتاح دار الأيدي الأمنية لرعاية



استقبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، في مستهل زيارتها لبني سويف، وذلك في حضور إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن، وعدد من قيادات الوزارة.



واكدت محافظة بنى سويف، في بيانه لها، انه من المقررأن يقوم محافظ بنى سويف ووزيرة التضامن بافتتاح دار الأيدى الأمنية لرعاية الفتيات بالحمرايا، ووضع حجر الأساس لمجمع الخدمات المتكاملة بالقرية الاجتماعية شرق النيل، فضلا عن تسليم دفعة جديدة من الدراجات البخارية لذوى الاحتياجات الخاصة، بدعم من إحدى المؤسسات، بالاضافة إلى تسليم مشروعات صغيرة للمرأة المعيلة بقروض حسنة من إحدى الجمعيات.