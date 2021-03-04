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قبل الزيارة المرتقبة.. رسالة من البابا فرنسيس للعراقيين

الخميس 04/مارس/2021 - 12:27 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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وجه البابا فرنسيس، أمس الأربعاء، رسالة إلى الشعب العراقي، قبيل زيارته المرتقبة إلى البلاد داعيًا إلى تشديد روابط الأخوة وبناء مستقبل يسوده السلام.

وجاء في رسالة البابا: "أيها الإخوة والأخوات الأعزاء في العراق. وأخيرًا سوف أكون بينكم في غضون أيام قليلة. إني أتوق لمقابلتكم ورؤية وجوهكم وزيارة أرضكم، مهد الحضارة العريق والمذهل". إني أوافيكم حاجًا تائبًا. لكي ألتمس من الرب المغفرة والمصالحة بعد سنين الحرب والإرهاب، ولأسأل الله عزاء القلوب وشفاء الجراح".
وأضاف "أوافيكم حاجًا يشوقني السلام لأكرر: "أنتم جميعاَ إخوة". أجل أوافيكم حاجًا يشوقني السلام، وأسعى خلف الأخوة، وتدفعني الرغبة في أن نصلي معًا ونسير معًا، ومع الإخوة والأخوات من التقاليد الدينية الأخرى أيضًا، تحت راية أبينا إبراهيم، الذي يجمع في عائلة واحدة المسلمين واليهود والمسيحيين.
وتابع: "أيها الإخوة والأخوات المسيحيون الأعزاء الذين شهدتم لإيمانكم بيسوع في خضم المحن القاسية للغاية، أتوق لرؤيتكم بفارغ الصبر. يشرفني أن ألتقي بكنيسة تميزت بالشهادة: شكرًا لشهادتكم، عسى أن يساعدنا الشهداء الكثيرون الذين عرفتم على المثابرة في قوة المحبة المتواضعة. لا تزال في أعينكم صور البيوت المدمرة والكنائس المدنسة، وفي قلوبكم جراح فراق الأحبة وهجر البيوت".

وأردف في رسالته: "أود أن أحمل لكم عناق الكنيسة بأسرها المفعم بالحنان، الكنيسة التي هي قريبة منكم ومن الشرق الأوسط المتألم، وأن أشجعكم على المضي قدمًا. لا تسمحن للمعاناة الفظيعة التي عشتموها والتي تؤلمني كثيرًا بأن تنتصر. لا تستسلمن في وجه انتشار الشر، لأن منابع الحكمة العريقة في أرضكم توجهنا لنتخذ سبيلًا آخر، لنفعل مثل إبراهيم الذي فيما ترك كل شيء، لم يفقد الرجاء أبدًا، بل وضع ثقته بالله فصار أبًا لذرية يعادل عددها عدد نجوم السماء".

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