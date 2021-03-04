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جماهير الزمالك تضغط على ممدوح عباس لهذا السبب

الخميس 04/مارس/2021 - 12:28 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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يواجه المهندس ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق في الفترة الأخيرة ضغوطات كبيرة من جانب الجمعية العمومية للقلعة البيضاء من أجل خوض انتخابات النادي المقبلة.

ويلاقي ممدوح عباس دعم كبير من جانب جماهير الزمالك في الوقت الحالي خصوصا بعد رحيل المجلس السابق للفارس الأبيض.

وأكدت تقارير صحفية وجود رفض من جانب ممدوح عباس لفكرة خوض انتخابات الزمالك المقبلة، حيث يفضل الابتعاد عن المشهد الصعب في الوقت الحالي.

وشهدت الفترة الماضية قيام مجلس إدارة الزمالك الحالي برئاسة المستشار عماد عبد العزيز إعادة عضوية ممدوح عباس وذلك بعد قيام المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور بإلغائها.

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