طلب إحاطة ضد وزير "التعليم العالي" بسبب طرد 4 من أعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج



تقدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا وطما وجهينة بمحافظة سوهاج، بطلب إحاطة ضد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار بعد واقعة طرد رئيس جامعة سوهاج لأربعة من أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة بالجامعة بحجة تخطيهم للسلطة المباشرة.



وأكد "سالم" في تصريحات له، اليوم الخميس، أن أعضاء هيئة التدريس الأربعة تواصلوا معه لإيجاد حل لمشكلتهم وأنهم من حقهم الدفاع عن حقوقهم، وأنهم لجأوا للسلطة الأعلى لتعنت جامعة سوهاج معهم، الأمر الذى جعله يتقدم بطلب إحاطة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لعرض ما تم من تجاوز من عميد كلية التجارة ورئيس جامعة سوهاج فى حق 4 من أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة بالجامعة يطالبون بحقهم فى عدم إلغاء المنحة بعد أن أستمروا فى نظام الدراسة عام ونصف.



وطالب "سالم "وزير التعليم العالي بمنح المدرسين المساعدين الأربعة تفرغ دراسى لمتابعة المحاضرات عبر الانترنت حتى تحديد ميعاد السفر من قِبل الحكومة الصينية والموافقة علي معاملتهم بالمثل أسوة بزملائهم الذين تم قبولهم بذات المنحة في السنة السابقة، وذلك للحفاظ علي حقهم في المنحة وتجنب أي تعسف غير مبرر من قِبل إدارة الكلية تجاههم والتحقيق في واقعة طرد رئيس الجامعة لهم من مكتبة.



وكان 4 مدرسين مساعدين بكلية التجارة بجامعة سوهاج قد تقدموا بمذكرة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي جاء فيها: أنهم جميعًا تم قبولهم فى المنحة المقدمة من الحكومة الصينية "مذكرة تفاهم" 2020 للحصول على درجة الدكتوراة، وتم الحصول على موافقة مجالس الأقسام المعنية والكلية، وموافقة رئيس الجامعة على المنحة، ونظرًا لظروف جائحة كورونا قامت الجامعات الصينية كما حدث فى كل دول العالم بإتباع الدراسة بنظام الأون لاين وبناء علية قاموا بالحصول على موافقة مجالس الأقسام المعنية والكلية على متابعة الدارسة "أون لاين" لحين تحديد مواعيد السفر.





وفى فبراير 2021 فوجئوا بتعنت إدارة الكلية ضدهم ومحاولة إرغامهم علي التوقيع على التنازل عن المنحة في حالة عدم السفر في موعد أقصاه شهر مايو 2021، وهو ما يستحيل عمليًا نظرًا لتداعيات جائحة كورونا، الامر الذى لم تتبعة سوى جامعة سوهاج وعليه رفضوا التوقيع علي التنازل عن المنحة وتقدموا بمذكرة لوزير التعليم العالي، الامر الذى أغضب رئيس جامعة سوهاج وعميد كلية التجارة ما أدى الى قيام عميد الكلية باحالتهم التحقيق وقيام رئيس الجامعة بطردهم من مكتبة وعدم الاستماع لشكواهم.

