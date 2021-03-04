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كواليس جديدة في تحقيقات الشرطة الإسبانية مع رئيس برشلونة

الخميس 04/مارس/2021 - 12:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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كشفت تحقيقات شرطة إقليم كتالونيا، أن أحد مسؤولي نادي برشلونة الإسباني، قام بإعارة بيانات شخصية عن شركاء النادي الكتالوني (الذين يشكلون جزءا من الجمعية العمومية) لأهداف تتعلق بالدعاية الخاصة.

تحقيقات الشرطة الإسبانية مع بارتوميو
وأوضح تقرير شرطة إقليم كتالونيا أنه أثناء مداهمة يوم الاثنين الماضي لمقر شركة (تيلامبارتنرز) - التي قدمت (آي ثري فنشرز) إلى برشلونة - ورد فيه أن "هذه البيانات حول الجمعية العمومية حاسمة في التصويت".

وتابع تقرير الشرطة: "جرى إنشاء قواعد بيانات بناء على هذه المعلومات الخاصة، لضبط الرسائل من هذه الشركة (آي ثري فنشرز) I3 Ventures" المكلفة بالدعاية لصالح بارتوميو ومجلس إدارته، وتشويه معارضيه عبر شبكات التواصل الاجتماعي".

وأكمل التقرير:"الهدف كان تحديد التوجهات الفكرية والسياسية لأعضاء الجمعية العمومية"، وأن التقرير أورد أسماء "بعض المعارضين"، وكذلك جوان لابورتا وفيكتور فونت، المرشحين الحاليين لرئاسة النادي".

وأتم التقرير أن تلك الشركة قاما بنشر انتقادات ضد لاعبي الفريق ومدربيه، من بينهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الكروي الأول بالنادي الكتالوني، وجيرارد بيكيه وزميلهما السابق تشافي هيرنانديز، وكذلك بيب جوارديولا.

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