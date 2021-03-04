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غلق 4 محلات جزارة في حملة لحماية المستهلك ببني سويف

الخميس 04/مارس/2021 - 12:31 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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واصلت لجنة حماية المستهلك بمحافظة بني سويف جهودها في ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع والتلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها،والتي قد شكلها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم برئاسة اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها: الرقابة التموينية،جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين،الصحة،والطب البيطري، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى.

حيث أشرف السكرتير المساعد على حملة رقابة تموينية وصحية "مفاجئة" بمركز ومدينة الواسطى،شملت محال تجارية ومطاعم ومحال الجزارة ومراكز طبية، والتي أسفرت عن قرار بغلق 4 محلات جزارة ولحوم مجمدة للذبح خارج المجازر، بجانب غلق معمل طبي لوجود أدوية منتهية الصلاحية ومخلفات طبية،وغلق محل لبيع مواد غذائية وضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية.

تحرير محاضر

كما تم تحرير محاضر لوجود مخالفات ببعض المنشآت التجارية والتي تنوعت ما بين محل لبيع الأدوات المنزلية، ومقلى، ومخبز سياحي، ومحل إكسسوارات محمول، ومحل مصوغات ذهبية لعدم وجود فواتير،وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على كميات من اللحوم والسلع المضبوطة وإحالة المحاضر لجهات التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.

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