'الصحفيين' تتزين بدعاية المرشحين للانتخابات

بدأ المرشحون لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، في تعليق اللافتات ولصق الدعاية الانتخابية لهم، على واجهة النقابة، وفي البهو والأدوار الداخلية، وذلك بالتزامن مع بدء السباق الانتخابي، وانعقاد الجمعية العمومية غدًا.





ووضع الزملاء المرشحون على لافتاتهم، شعاراتهم الانتخابية، ووضع آخرون برامجهم على ملصقات، ويستمر الزملاء المرشحون في تعليق الدعايا حتى انعقاد الجمعية العمومية غدًا.





وقال خالد ميري رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، إن اللجنة ستنتهي من وضع شروط الدعاية، وإعلانها للمرشحين؛ وذلك لضمان المساواة بين الجميع، وذلك بحد أقصى غدًا الجمعة.





ويعقد مجلس نقابة الصحفيين، اليوم الخميس، اجتماعه الأخير؛ لمناقشة واعتماد ميزانية النقابة عن العامين الماضيين، واعتماد التقرير الختامي للنشاط.





وقال خالد ميري رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، إن المجلس سيعرض الميزانية والتقرير الختامي على أعضاء الجمعية العمومية، أيام الخميس والجمعة والسبت، للاطلاع عليه، قبل العرض والتصويت عليه بالجمعية العمومية للنقابة.





وكانت قد عقدت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، أمس الأربعاء، اجتماعًا لها، مع المرشحين للسباق الانتخابي؛ وذلك لسماع مقترحاتهم حول انعقاد الانتخابات في ظل انتشار فيروس كورونا، وكيفية الحفاظ على حياة وصحة الزملاء، وتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال انعقاد الجمعية العمومية والتصويت.



